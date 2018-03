Valzer di portrone nell'ufficio stile maschile della casa di moda francese che dopo l' 'abbandono' di Kim Jones, accoglie a capo della creatività il fondatore di Off-White e consulente d'immagine di Kanye West

Giro di poltrone in casa Louis Vuitton che ingaggia Virgil Abloh alla Direzione Creativa della linea Uomo. L' esordio in passerella è in agenda per la prossima Paris Fashion Week di giugno, durante la quale sfilerà la prima collezione a suo nome per la maison.

Classe 1980, anticonformista e modernista nato a Rockford in Illinois al nord-ovest di Chicago nonché fautore di uno dei trend più forti del momento, lo streetwear, Virgil è stilista, artista, architetto, ingegnere, influencer. E approda alla casa di moda parigina per subentrare all'ex direttore artistico Kim Jones, per sette anni al timone dell'ufficio stile maschile, fino a gennaio, e recentemente passato a Dior Homme, altro marchio nell'orbita della 'scuderia' del lusso Lvmh, nelle mani di Bernard Arnault.

Già consulente d'immagine di Kanye West e fondatore del suo marchio Off-White - la prima sfilata con la collezione uomo e donna risale al 2013 nella Ville Lumiere durante la settimana della moda - Virgil è laureato in Ingegneria Civile presso la University of Wisconsin Madison, ha conseguito un Master in Architettura all’Illinois Institute of Technology, in un programma fondato dal'architetto e designer tedesco-americano Mies van der Rohe, maestro del Movimento Moderno. E in curriculum vanta una serie di collaborazioni con marchi come Nike, Jimmy Choo, Moncler, Ikea - tra gli altri - oltre che un trascorso in Fendi.

E non solo. Abloh ha presentato i propri lavori in tutto il mondo dall’Harvard Graduate School of Design alla la Columbia Graduate School of Architecture senza tralasciare la Planning and Preservation and the Rhode Island School of Design. Nel 2015, è stato fra i finalisti del LVMH Prize con il suo brand e nel 2019 esporrà i propri principali lavori al Museum of Contemporary Art of Chicago, Illinois.