Alicia Vikander, Lea Seydoux ed Emma Stone sono le testimonial della nuova campagna pubblicitaria legata alle borse iconiche della Maison.



Per la nuova campagna pubblicitaria delle sue borse iconiche, Louis Vuitton ha scelto tre testimonial d’eccezione: Emma Stone, Alicia Vikander e Léa Seydoux.

Le dive sono le protagoniste del lancio adv delle it-bag della Maison, ciascuna interpretata da un’attrice: la Capucines per Emma, la Twist ad Alicia e la Dauphine per Léa.

Lo stile e il design di ciascuna borsa richiama lo stile contemporaneo firmato Louis Vuitton, ben simboleggiato anche dalle tre celeb.

Emma Stone, Alicia Vikander e Léa Seydoux sono donne vere che incarnano perfettamente il carattere e l’attitudine femminile di oggi, gli ingredienti essenziali che sono alla base delle borse del brand francese e, prima ancora, della loro filosofia di stile.

La campagna è stata scattata dal fotografo Craig McDean e curata dalla stylist Marie-Amélie Sauvé.



Emma Stone indossa la Capucines, una borsa dalle linee semplici con una geometria affusolata che la rende classica e molto sofisticata.



Alicia Vikander ha invece la Twist, la borsetta dalla forma compatta che combina la tracolla a catena all’iconica chiusura Twist-Lock con logo LV.

Léa Seydoux ha scelto la borsa Dauphine, reinterpretazione in chiave moderna di una borsa Louis Vuitton del 1976 che mixa la tela monogram alla pelle di vacchetta naturale e si arricchisce di un dettaglio prezioso: la fibbia con logo circolare LV in ottone dorato.