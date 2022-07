Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Se iniziamo la frase dicendo “tutte le bambine hanno sognato almeno una volta di…” cosa vi viene in mente? No, stavolta principi e matrimoni da favola non c’entrano nulla: c’entra piuttosto la capacità di farsi strada da sole, realizzando il sogno di creare un proprio brand.

È con questa storia bellissima che si chiudono le nostre fashion pills, ma non prima di aver percorso un viaggio che parte dalla Sicilia più tradizionale, passa per un brand di underwear sostenibile e super cool, si lascia ammaliare dal riutilizzo creativo delle rimanenze di produzione e rilegge un classico da terra rossa per portarlo in strada.

Pronte a sognare con noi? Benvenute su Grazia.it, benvenute nelle fashion pills! #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e il debutto della collezione Resort di Alessandro Enriquez

«La mia non è la Sicilia di tutti. È un luogo tra i luoghi, una bandiera che sventola alta soffiata da mille venti... pronta ad emanare una dolce aria d’amore...» Con queste parole Alessandro Enriquez ha raccontato la scelta della “sua” Sicilia per presentare la prima collezione Resort del brand. E non poteva che essere ispirata a questa terra magica la collezione, che punta i fari sulla città di Palermo “e dintorni”. Partendo da un attento racconto di tradizioni popolari, credenze, feste religiose e concetto di famiglia, viste attraverso le lenti colorate del designer, i cliché isolani si trasformano in nuove visioni. Il lancio, preceduto da una cena in occasione della Festa di Santa Rosalia, avviene ufficialmente a Pollina, vicino alla meravigliosa Cefalù, con modelle siciliane a calcare la passerella e canzoni della tradizione come colonna sonora. Innumerevoli le citazioni contenute nella collezione, che spazia dalle battute del Johnny Stecchino di Benigni, ai racconti di Santa Rosalia, per arrivare poi all’ispirazione più potente di tutte: la nonna, presenza eterea e meravigliosa nella vita di Alessandro, ma anche fulcro della famiglia e dell’amore. #LoveIsInTheAir

Fashion Pills: martedì e l’underwear sostenibile di Latte The Label

Che sia un’estate calda, caldissima, lo sentiamo ripetere tutti i giorni. Di rimedi però, a parte i classici “non uscire nelle ore più calde, idratarsi e riparare la testa dal sole” ne conosciamo ben pochi. Ecco, quindi, che trovare una linea di prodotti perfetta per tenere a bada le alte temperature può fare la differenza, soprattutto nel caso di capi che indossiamo tutto il giorno come l’underwear. È qui che viene in aiuto Latte The Label, giovane brand di intimo con anima italiana, che realizza un’intera linea di capi in fibra di bamboo. Oltre a essere sostenibile e certificato, questo tessuto è ricco di proprietà e benefici: è morbido, previene le irritazioni ed è naturalmente antibatterico. La trama, provvista com’è di molteplici cavità e cuscinetti d’aria, rende gli indumenti altamente traspiranti, con un’elevatissima capacità di assorbimento e garantisce freschezza e benessere. Caratteristiche, dunque, decisamente interessanti in questi giorni caldi, a cui si unisce poi lo stile inconfondibile dei completi firmati Latte The Label: quel minimalismo understatement che farà la gioia di chi cerca capi confortevoli da indossare e belli da mostrare. #StyleMeFresh

Fashion Pills: mercoledì e Le Pliage® Re-Play di Longchamp

Per alcune di noi l’estate non è solo relax e divertimento, ma anche una stagione perfetta, complice il maggior tempo libero, per dedicarsi a progettare con calma… gli acquisti autunnali! Ecco perché segnaliamo con piacere una novità in vista per l’A-I 2022/23, che unisce in una sola borsa, pratica e coloratissima, le caratteristiche più importanti per un accessorio contemporaneo, ossia la capacità di adattarsi ai look all-day-long, e quella, ancora più importante, della sostenibilità. Nel team creativo di Longchamp si sono infatti chiesti: cosa fare degli stock di tela avanzati delle collezioni precedenti? È così che nasce Le Pliage® Re-Play, gioiosa retrospettiva delle tante stagioni in cui questo modello bestseller è finito al polso delle donne di tutto il mondo. La borsa, proposta in tre formati, combina due colori di tela di nylon avanzata rifiniti con un terzo colore in Cuir de Russie. Le Pliage® Re-Play è, letteralmente, un'edizione limitata. Una volta esaurite le scorte, infatti, queste borse non potranno più essere prodotte. Chi riesce ad acquistarne una, vista la qualità e la durata di questo accessorio, avrà praticamente una borsa per tutta la vita. Insomma, vale la pena o no progettarne l’acquisto sin da ora? #ShoppingPlanning

Fashion Pills: giovedì e le adidas Originals Forum Low by WOOD WOOD

C’è chi festeggia il proprio compleanno con festa e torta e chi, con grandi dosi di creatività e senso dello stile, lo celebra regalandosi un’originale rilettura di un classico. Parliamo di Wood Wood, brand di streetwear e lifestyle con anima olandese che, per il suo ventesimo compleanno, si è regalato una collab inedita, niente meno che con Adidas, per lanciare una sneaker nuova ma dal sapore vintage. Il modello protagonista di questa rilettura è l’Originals Forum Low, bestseller classe ’84 del brand tedesco, che, grazie all’intervento del co-fondatore di Wood Wood, Brian SS Jensen si rinnova, mantenendo però lo spirito delle origini. La scarpa, realizzata in tre nuove tonalità – blu elettrico, giallo senape e arancione bruciato – viene riproposta con una chiusura con lacci e suola in gomma a contrasto, innestati sulla sua caratteristica tomaia in pelle morbida, con punta traforata e linguetta in mesh. A completare il look, i dettagli Three Stripe in pelle scamosciata e un omaggio al 20esimo anniversario di Wood Wood impresso sulla soletta. #HappyBirthday

Fashion Pills: venerdì e Amazon Fashion Europe con Andrea Pitter

Se siete delle autentiche fashioniste non c’è bisogno di raccontarlo, ma facciamo un breve recap: Making the Cut è un fashion reality show statunitense alla seconda, fortunatissima, stagione, che vanta in giuria nomi del calibro di Chiara Ferragni, Naomi Campbell, Carine Roitfeld, Nicole Richie e lo stilista Joseph Altuzarra. Ne parliamo perché la vincitrice dell’edizione 2021 del programma firmato Prime Video, Andrea Pitter, origini giamaicane e un’attenzione particolare per l’inclusività e l’accessibilità dei suoi capi, è appena diventata protagonista di un’autentica favola a tema moda. La prossima collezione del suo brand, Terea, verrà infatti prodotta con Amazon Fashion Europe come parte dell’ambitissimo premio garantito al vincitore del programma (che prevede anche un milione di dollari da investire nel proprio marchio) e da lì si appresterà a conquistare le donne di tutto il mondo grazie allo stile fresco e versatile dei capi proposti. Una gamma inclusiva e completa di taglie, innumerevoli possibilità di abbinamento e infinite possibilità di combinazione in look da giorno e da sera: se non è inclusivo e accessibile questo… #FashionDreams