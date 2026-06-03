A vent'anni di distanza dall'inizio della collaborazione, Longchamp e Jeremy Scott hanno festeggiato il loro feeling creativo con un evento nel cuore di New York e con una nuovissima edizione dell'iconica borsa Le Pliage





Chi l'avrebbe mai detto che sono passati venti, ma proprio, venti anni da quando Longchamp e Jeremy Scott hanno iniziato a collaborare? Ebbene si: il feeling creativo tra lo storico marchio parigino, fondato nel 1948 a Parigi da Jean Cassegrain, e il designer americano più pop e vivaci dell'epoca contemporanea, ha tagliato questo importante traguardo. E lo ha fatto in grande stile, con un evento speciale nel cuore di New York, presso la boutique Longchamp La Maison Unique a SoHo.



Un momento che ha riunito Jeremy Scott, Sophie Delafontaine, discendente del fondatore e direttrice creativa della maison (che avevamo avuto il piacere di incontrare lo scorso autunno) e tantissimi ospiti, come Zoey Deutch, Emma Roberts e Lourdes Leon, e che è stato dedicato a tutte le rivisitazioni della borsa Le Pliage, icona del brand, ideate da Scott negli anni.





Dalla borsa Telephone, primo modello customizzato dal designer americano, a lungo direttore creativo di Moschino, a quella effetto carta di credito Gold, fino alla serie delle cartoline, con la prima Greetings from Hollywood, lanciata in occasione dei 10 anni di collaborazione.

In mostra a New York c'erano tutte e, come richiede ogni grande occasione, è stata lanciato anche il modello dedicato ai vent'anni: Greetings from New York, in vendita esclusivamente in tutte le boutique Longchamp di New York e online su Longchamp.com a partire dal 27 maggio 2026.





Jeremy Scott posa con il modello di Le Pliage dedicato ai 20 anni di collaborazione.

Credits: Courtesy Longchamp



Scoprite di seguito le immagini dell'evento, con gli ospiti e gli allestimenti esclusivi e non perdetevi, a seguire, la gallery che abbiamo preparato per voi con alcuni dei modelli creati da Jeremy Scott per Longchamp in questi favolosi 20 anni insieme.

Emma Roberts ospite dell'evento.

Credits: Courtesy Longchamp

Jean Cassegrain e Marina Ingvarsson.

Credits: Courtesy Longchamp



Zoey Deutch

Credits: Courtesy Longchamp

Maggie Gyllenhaal

Credits: Courtesy Longchamp





Tutte le borse LePliage Longchamp by Jeremy Scott Spring 2007 - Borsa TELEPHONE



Autumn 2007 - Borsa POODLE BAG



Spring 2008 - Borsa STOMP BAG



Autumn 2008 - Borsa GOLD CARD BAG



Spring 2009 - Borsa FLORAL FLIGHTS BAG



Autumn 2009 - Borsa RED HOT LINE BAG



Spring 2010 - Borsa BONES BAG



Autumn 2010 - Borsa GOLDEN PLATES BAG



Spring 2011 - Borsa TIRE PRINT BAG



Autumn 2011 - Borsa PILLS BAG



Spring 2012 - Borsa GREETINGS FROM PARADISE



Autumn 2012 - Borsa KEYBOARD BAG



Spring 2013 - Borsa LEOPARD FLOURISH



SPring 2014 - Borsa COLOR BAR



Autumn 2014 - Borsa MADBALLS TWO BAGS, versione 1



Autumn 2014 - Borsa MADBALLS TWO BAGS, versione 2

Spring 2015 - Borsa ZODIAC



Autumn 2015 - Borsa HUMPTY DUMPTY



Il modello GREETINGS FROM PARIS lanciato nel 2015.

Spring 2016 - Borsa REMOTE CONTROL



La borsa dei 10 anni: si chiama GREETINGS FROM HOLLYWOOD (questa è la parte frontale)



La borsa dei 10 anni: si chiama GREETINGS FROM HOLLYWOOD (questo è il retro).



Fall 2016 - Borsa LONG DISTANCE CALL

Spring 2017 - Borsa EMPIRE STATE POPSICLE

Fall 2017 - Borsa AS SEEN ON TV

Spring 18 - Borsa VIVA AVANT GARDE

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