Longchamp e Jeremy Scott celebrano 20 anni di collaborazione (e di amicizia)
Chi l'avrebbe mai detto che sono passati venti, ma proprio, venti anni da quando Longchamp e Jeremy Scott hanno iniziato a collaborare? Ebbene si: il feeling creativo tra lo storico marchio parigino, fondato nel 1948 a Parigi da Jean Cassegrain, e il designer americano più pop e vivaci dell'epoca contemporanea, ha tagliato questo importante traguardo. E lo ha fatto in grande stile, con un evento speciale nel cuore di New York, presso la boutique Longchamp La Maison Unique a SoHo.
Un momento che ha riunito Jeremy Scott, Sophie Delafontaine, discendente del fondatore e direttrice creativa della maison (che avevamo avuto il piacere di incontrare lo scorso autunno) e tantissimi ospiti, come Zoey Deutch, Emma Roberts e Lourdes Leon, e che è stato dedicato a tutte le rivisitazioni della borsa Le Pliage, icona del brand, ideate da Scott negli anni.
Dalla borsa Telephone, primo modello customizzato dal designer americano, a lungo direttore creativo di Moschino, a quella effetto carta di credito Gold, fino alla serie delle cartoline, con la prima Greetings from Hollywood, lanciata in occasione dei 10 anni di collaborazione.
In mostra a New York c'erano tutte e, come richiede ogni grande occasione, è stata lanciato anche il modello dedicato ai vent'anni: Greetings from New York, in vendita esclusivamente in tutte le boutique Longchamp di New York e online su Longchamp.com a partire dal 27 maggio 2026.
Jeremy Scott posa con il modello di Le Pliage dedicato ai 20 anni di collaborazione.
Credits: Courtesy Longchamp
Scoprite di seguito le immagini dell'evento, con gli ospiti e gli allestimenti esclusivi e non perdetevi, a seguire, la gallery che abbiamo preparato per voi con alcuni dei modelli creati da Jeremy Scott per Longchamp in questi favolosi 20 anni insieme.
Emma Roberts ospite dell'evento.
Credits: Courtesy Longchamp
Jean Cassegrain e Marina Ingvarsson.
Credits: Courtesy Longchamp
Zoey Deutch
Credits: Courtesy Longchamp
Maggie Gyllenhaal
Credits: Courtesy Longchamp
Tutte le borse LePliage Longchamp by Jeremy Scott
...
© Riproduzione riservata