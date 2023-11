Liu Jo presenta LaPuffy bag, la nuova borsa iconica della Fall/Winter 23-24, dalla texture soffice e dai dettagli audaci



Hold me, Touch me, Squeeze me, Hug me.

Attraverso le ultime campagne di comunicazione Liu Jo ha raccontato di come solo insieme si possa sognare e vivere le proprie singole e speciali unicità. Il brand ha iniziato già da un paio di stagioni un percorso volto a stabilire una connessione tra individualità e moda, slegandosi dalla mera apparenza per approfondire un discorso che ha soprattutto a che fare con l'espressione di sé. L’idea di individualità e al tempo stesso di togetherness passa anche attraverso un gesto spontaneo e naturale di connessione, pregno di significati e sentimenti: l’abbraccio. L’azione di abbracciare è la traduzione in gesto fisico di emozioni e sensazioni e, dalla sua semplicità e dal suo impatto emotivo, Liu Jo trae ispirazione per dare vita alla sua nuova icon bag: Liu Jo LaPuffy.

Un nome che già da solo è in grado di evocare non solo la sensazione tattile e istintiva di stringere, ma anche un sentimento di affetto e sicurezza perché in un abbraccio ci si sente liberi di essere se stessi e al tempo stesso protetti. Un dialogo armonioso tra forme curvilinee e geometrie euritmiche, Liu Jo LaPuffy racchiude nella sua soffice forma la self confidence, la spontaneità e il desiderio di condivisione propria dell’identità del brand. Liu Jo ha quindi scelto, in una visione a tutto tondo, di legare il lancio della nuova bag ad un momento emotivamente importante come quello del Natale. Proprio in concomitanza delle feste natalizie 2023, il desiderio più forte è quello di stringersi alle persone a cui vogliamo più bene, sentimento che si concretizza in un caldo abbraccio. Liu Jo LaPuffy si propone così di essere un anticipo stylish e glam della Spring/Summer 2024, pronta al tempo stesso a trasformarsi in uno statement-item delle future collezioni Liu Jo che, oltre ai toni carry-over, vedrà anche colori e texture stagionali.

Caratterizzata da una dimensione contenuta, una silhouette versatile e un’allure contemporanea, la nuova icon bag Liu Jo si presenta come l’accessorio perfetto per ogni occasione. Liu Jo LaPuffy è realizzata in una nappa che le conferisce un aspetto imbottito e al tempo stesso alleggerisce la linearità delle forme arricchite da sofisticati componenti metallici. Elemento distintivo la grande broches LJ posizionata sul fronte che diventa segno estetico del brand. Disponibile in due misure e in diverse nuances monocromatiche che, per questo anticipo di stagione vedono alternarsi l’off-white al teddy fino ad arrivare alle speciali cromie pensate per periodo festivo ossia gold, silver e nero in vendita esclusiva nei negozi monomarca Liu Jo, su liujo.com e farfetch.com.

Sempre più attento alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, Liu Jo presenta un accessorio che non è solo una borsa, ma è anche portavoce di una visione e di un impegno: quello di continuare a contribuire alla diffusione di modelli di produzione e consumo sempre più attenti all’ambiente. Liu Jo LaPuffy è infatti una Better Bag, realizzata secondo un’attenta selezione dei materiali e dei fornitori, attuando una scelta anche dei singoli dettagli capace di sostenere un’economia circolare.

La nuova icon bag viene presentata attraverso un mini film in cui vediamo due coppie di donne diverse tra loro raccontarsi in compagnia di Liu Jo LaPuffy. Una madre e una figlia e due sorelle gemelle sono i volti protagonisti , affinità le loro che vengono svelate attraverso una lente che cattura sguardi, movenze, parole e intimità, in una connessione unica tra moda e personalità.

"La borsa per ogni donna è una compagna di avventure, dalla quotidianità al viaggio, dal giorno alla sera, per cui abbiamo voluto pensare ad un modello che possa accompagnarla sempre. Liu Jo LaPuffy vuole rappresentare con la sua morbidezza quella sensazione tattile ed emotiva di calore e di affetto che solo un abbraccio sa regalarti." – afferma Marco Marchi, ceo e fondatore di Liu Jo.