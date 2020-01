Il mitico brand nato nel 1995 festeggia un quarto di secolo con una nuova testimonial, portavoce della generazione Z!

Liu Jo spegne 25 candeline con "un’ospite" d’eccezione: Kendall Jenner, il nuovo volto del brand.

La super top model statunitense è stata scelta per il suo potere mediatico ma anche per la vicinanza anagrafica e simbolica con il brand: anche lei è nata nel 1995!

E proprio l’hashtag #Bornin1995 racconta il nuovo sistema di comunicazione di Liu Jo, una novità a livello di storytelling che farà di Kendall Jenner la protagonista di una nuova dimensione comunicativa.

Per tutto il 2020 il suo volto e la sua personalità saranno il fulcro di un progetto che va oltre la “semplice” campagna pubblicitaria, trasformandosi in un vero e proprio messaggio.

Un messaggio rivolto alle giovani venticinquenni di oggi che in Kendall possono rivedersi e in Liu Jo trovare un alleato quotidiano per sentirsi belle, attuali, di tendenza. Sempre al passo con i tempi.

La nuova testimonial è una venticinquenne magnetica che racchiude una doppia anima. In maniera molto simile a colei che le ha passato il testimone: Kate Moss, grande icona contemporanea che a lungo ha accompagnato il marchio Liu Jo con la sua allure senza tempo.





Entrambe, Kate e Kendall, hanno una duplice natura: quella più rock e grintosa che si affianca a quella più chic e femminile.

In un gioco ideale che sembra traslare “from Kate to Kendall”, il nuovo volto del brand sarà portavoce della sua generazione (quella Z, nata appunto nei Nineties).

E sarà la protagonista da una parte una campagna più tradizionale mentre dall’altra si muoverà in una nuova dimensione digitale, pensata appositamente per “dialogare” con quelle giovani donne che oggi rappresentano il futuro del brand.