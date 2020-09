Un documentario, un music short film che mette insieme personalità, voci e stili diversi. In un’opera corale senza precedenti

Esce oggi “Back to us”, un’opera corale, un documento musicale inedito che coincide con l’atto finale del progetto Levi’s Music Project in collaborazione con Mahmood. Un’avventura musicale che ha consentito a 14 giovani studenti di partecipare a un percorso di formazione artistica nel mondo delle sette note.

Il brand di denim più iconico che ci sia ha scelto un’altra icona, Mahmood appunto. Un artista con una storia autentica e un legame indissolubile con il quartiere milanese Gratosoglio, in cui è nato. E proprio a questo quartiere il cantautore ha voluto restituire qualcosa, dando vita a questo progetto incominciato all’inizio dell’estate.

Credits: Levi's

Lo scorso giugno c’è stato il gong di inizio, seguito da tre mesi densi di incontri con musicisti, producer e parolieri di fama internazionale tra cui i Direttori Artistici del progetto musicale, MUUT (aka Francesco Fugazza e Marcello Grilli) e Silvia Tofani.

“Back to Us” è il documentario che racconta tutta questa incredibile avventura, un music short film che suona come una confessione, la sintesi di un percorso di formazione artistica e umana.

Vengono legate assieme personalità, voci e stili diversi in un’opera corale in cui ciascun giovane artista ha espresso i temi a cui è legato nella vita e che avrebbe desiderato toccare in una lirica: giudizio, maschera, comfort zone e viaggio.

Energia e vitalità intessono questo progetto ma non mancano all'appello nemmeno la professionalità, il lavoro e la fatica.

Parlando del momento conclusivo e del percorso fatto insieme ai ragazzi del Levi’s Music Project, Mahmood racconta: “Mai mi sarei aspettato di emozionarmi così tanto per un progetto, è la prima volta e non avrei immaginato un coinvolgimento così grande. Tutto ciò che ho imparato raccontando la mia esperienza a questi ragazzi è un regalo immenso, che è servito tanto anche a me per ritrovarmi, ho rivisto nei loro occhi il me di 5 anni fa e mi ha fatto emozionare”.