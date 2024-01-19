I due brand hanno unito le forze per celebrare la passione per il denim con una capsule collection esclusiva

Pull&Bear ha collaborato con l’iconico marchio di abbigliamento Lee® per creare una collezione che vede il denim protagonista di nuovi stili contemporanei. L’obiettivo di questa capsule collection è quello di portare nel presente l’essenza più autentica del denim, che emerge dall’eredità western di Lee®, una volontà che sia Lee® sia Pull&Bear esprimono da sempre.

Il risultato è una linea di top, giacche, jeans e accessori, da uomo e da donna, che reinterpreta i capi iconici di Lee®: una collezione d’impatto, che fonde l’esperienza dei due marchi in nuove creazioni contemporanee. In tessuti 100% cotone, i capi da uomo e da donna esprimono un carattere autentico e sfoggiano lavaggi elaborati che danno vita a un look vintage.

Dettagli personalizzati sottolineano la tradizione del marchio, come il logo di Lee® che compare nell’intera collezione e l’iconica tasca a punta sulla parte posteriore dei jeans.

I modelli da donna includono un trench lungo in denim, una gonna di jeans lunga scampanata e un twin set tramato gessato con shorts stile boxer e camicia cropped a righe. Insieme al denim dalle tinte vintage, la gamma di colori spazia tra gli ossidi e i marroni. Gli accessori includono un cappellino e un’esclusiva borsa arricchita dal denim e dall’inconfondibile logo del marchio. L’ispirazione western è evidente in alcuni capi, come la giacca stile camionista, e nel look denim su denim. I jeans sono caratterizzati da fit baggy e wide leg e le magliette sono in 100% cotone.

La capsule collection da uomo si contraddistingue per tocchi écru e cioccolato, che compensano i modelli color denim. Nella collezione spicca l’interpretazione di Pull&Bear della giacca di jeans Lee® Rider originale, oltre alla versione declinata in chiave western, in denim, del modello Harrington e alla cintura Lee® con fibbia dorata da cowboy. Completano la linea jeans, top, una felpa con cappuccio e un cappellino trucker dal tipico stile americano.

"È entusiasmante vedere come un marchio come Pull&Bear riesca a reinterpretare alcuni dei modelli originali di Lee", ha affermato il vicepresidente globale per le collaborazioni di Lee® Joe Broyles. "Questa capsule collection mostrerà ai clienti di Lee di tutto il mondo un lato inedito del marchio; non vediamo l’ora di conoscere la loro reazione".

La collezione è disponibile a partire da oggi, 19 gennaio, sui siti di Pull&Bear e in negozi del marchio selezionati in Europa, Medio Oriente e America del Nord, del Sud e centrale. Sarà acquistabile anche su marketplace online, quali Zalando, Trendyol e About You e in 200 negozi fisici. Che cosa state aspettando?