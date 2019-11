Cos'è la femminilità? 15 donne d'oggi raccontano il loro personale concetto di "ladylike" accanto a una delle bag simbolo della maison.



C'è chi l'associa a un atteggiamento sofisticato; chi la ricollega a una persona importante della propria vita, come la mamma o la nonna; chi a un personaggio pubblico che ispiri, come Michelle Obama, o un'icona senza tempo come Audrey Hepburn. Chi, a sorpresa, la vede espressa in una semplice camicia bianca che trasmette sicurezza e autenticità, e chi, invece, in una minigonna che faccia esclamare "oooh".

Cos'è oggi la femminilità? Di sicuro è quanto di più personale e ricco di sfumature ci possa essere. Viaggia lontano da stereotipi e luoghi comuni, come le donne contemporanee, sempre in costante crescita e mutamento, alla ricerca di se stesse e alla scoperta del mondo che le circonda e che, spesso, le vuole ingabbaire in schemi ed etichette.

Da questo parte la nuova campagna "WHAT'S LADYLIKE?" lanciata dalla maison Dior: protagonista, un'icona assoluta, la Lady Dior Bag, borsa amatissima da muse come Lady Diana a cui è dedicata.





(L'influencer Angelababy e la modella Lineisey Montero)





Per raccontare cosa oggi vuol dire essere "femminile" (in inglese, "ladylike") il Direttore Creativo Maria Grazia Chiuri ha riunito 15 donne attorno a questo "simbolo" di eleganza e femmnilità senza tempo.

Un manifesto di pluralità femmnile che vede come protagoniste artiste, modelle, attrici, ballerine, cantanti - a volte tutto insieme - comunque "influenti", accattivanti, impegnate, ognuna nel suo campo.









(Le modelle Evelyn Nagui e Adesuwa)





Ognuna di loro posa con la sua versione della Lady Dior preferita: c'è chi sceglie un design classico, chi una versione colorata o ispirato a opere d'arte, chi la indossa a tracolla e chi la porta in mano.

Ruth Bell, Angelababy, Adesuwa Aighewi, Eleonora Abbagnato, Sun Yihan, Anne Nakamura, Wang Likun, Kat Graham, Wanwan Lei, Olympia of Greece, Lineisy Montero, Alisha Nesvat, Evelyn Nagy, Sara Grace Wallerstedt, sono loro le speciali modelle degli scatti della fotografa Joan Braun.





(Le modelle Alisha Nesvat e Sarah Grace Wallersted)





Ognuna di loro racconta in una clip video la sua particolare visione di cosa vuol dire essere femmnile. Al loro fianco, la Lady Dior, un'icona fatta borsa, simbolo di una femmnilità elegante e autentica, ieri come oggi.





