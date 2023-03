Dall’area bar e ristorante a quella dedicata al polo equipment, il nuovo monomarca milanese è un luogo in cui, oltre a fare shopping, il cliente può vivere diverse esperienze

A Milano, il nuovo flaghship store unisce a 360° l’universo La Martina diventando al contempo un luogo di riferimento per il gioco del polo in Europa e i suoi appassionati

Alla presenza di varie celeb e influencer, La Martina ha inaugurato in Corso Garibaldi, 1 a Milano il flagship store più grande d’Europa (450 mq). Porta la firma di Fabio Novembre, che insieme al suo team ha creato un palcoscenico esperienziale e di riferimento ufficiale per tutti i clienti e i giocatori di polo nel mondo.

Su due livelli, il monomarca offre diverse experience: dallo shopping di capi ready to wear con la possibilità di acquistare tramite un processo di omnicanalità evoluto e accesso al magazzino infinito, all’immersione nel polo equipment con un’ampia sala dedicata e personale esperto, e ancora alle consulenze “su misura” per l’organizzazione di polo experiences e travel planning in Argentina.

Al primo piano dominano le capsule ispirate alle origini argentine del brand e all’Inghilterra, luogo in cui il polo si diffuse, raccontate da grandi schermi integrati con video multimediali che pervadono lo spazio, fino a trasformarsi in un’elegante e moderna high-tech boiserie che costeggia l’intero ballatoio.

A proposito dell’intento di ricreare l’atmosfera argentina, ma con un’attenzione alla sensibilità milanese e uno sguardo proiettato verso il mondo, Fabio Novembre dice: «La Martina è il polo e il polo è La Martina. Questo è l’assioma su cui questo progetto si fonda. Lando Simonetti ci ha trasmesso la sua passione e noi abbiamo provato a riportarla nell’architettura sia con la storia del brand, e quindi con l’estetica della Casona, sia con l’essenza di questo sport attraverso una serie di rimandi più o meno diretti».

La Martina rivela le sue origini e l’essenza dell’Argentina nelle collezioni e nel design del negozio, ma anche attraverso il sapore inconfondibile del cibo argentino dando vita al bar ristorante “El Bar del Polo” aperto da pranzo, nell’orario aperitivo, a cena e per un drink «Abbiamo stretto un deal con Maximiliano D’Andrea, imprenditore e manager con esperienza nel settore della ristorazione a livello internazionale, nonché fondatore di format e brand, tra cui proprio El Carnicero, uno dei più noti ristoranti di carne argentina in città», commenta Lando Simonetti, founder de La Martina.

A proposito del progetto «il nuovo monomarca a Milano, rappresenta il più grande negozio europeo e sottolinea l’impegno costante del brand verso la città della moda - commenta ancora Lando, - oltre ad aggiungere un importante tassello in termini di presenza sul mercato italiano. Un legame progettuale e molto saldo che diventa il nostro pilastro d’immagine in Europa e non solo, e si rivela, con forza, l’arteria principe e più simbolica delle vie di Brera. La Martina ha sì radici argentine ma il cuore in tutto il mondo, proprio per questo tra i nostri servizi abbiamo introdotto esperienze di travel, che accompagni viaggiatori, sportivi e famiglie a scoprire l’Argentina. Si tratta di un nuovo format di “community store” in grado di offrire al cliente diverse esperienze uniche, personalizzate e centralizzate, che abbiano l’obiettivo di essere replicate in diversa scala nelle principali città italiane”.