Il brand di JJ Martin e il luxury hotel di Milano, insieme per un break gustoso e molto chic!

Casa c'è di meglio, dopo un pomeriggio pieno di impegni (e, ok, qualche puntatina di shopping), di un fresco gelato artigianale gustato in un giardino nel cuore del Quadrilatero della Moda?

Dal 23 luglio fino al 30 settembre il Four Season Hotel di via del Gesù apre le porte ai suoi ospiti con un servizio davvero speciale.

Una serie di esclusivi e rinfrescanti gusti, ideati dal Pastry Chef Daniele Bonzi e serviti nelle speciali coppette realizzate in collaborazione con l’influencer e designer americana JJ Martin.



Ingredienti italiani e non solo, di primissima qualità: come le squisite mandorle della Sicilia di Val di Noto, limoni succosi coltivati sulle rive del Lago di Garda, banane Blue Java direttamente dalle Hawaii e dalle isole Fiji, sono alla base di un break goloso e nutriente!





Ma il palato non sarà il solo a esserne deliziato! JJ Martin ha progettato e personalizzato le coppette realizzate in esclusiva per Four Seasons Hotel Milano.

Infine il carrello dei gelati, personalizzato La Double J, aggiunge un tocco vintage e decisamente "instagrammabile" all'elegante giardino interno dell’albergo.

Insomma, impossibile non cedere alla tentazione di una pausa così bella e buona!