Tanti colori, texture esclusive, mood di tendenza e speciali sensazioni materiche: sono le infinite declinazioni della bottiglia di metallo di IZMEE, perfetta per unire glamour e green. Con un design Made in Italy molto chic

La stagione del drink-à-porter fashion è ufficialmente aperta: la tendenza plastic-free segna l’ingresso della water steel bottle tra i nuovi accessori cool con cui coronare il look.

IZMEE, marchio italiano di bottiglie premium in acciaio dall’alto tasso glamour e green, ha lanciato una linea di pezzi tutti da collezionare.

Tante nuance, texture di moda, mood di tendenza e speciali sensazioni materiche fanno di ogni proposta firmata IZMEE un gioiello fashion con cui completare outfit di ogni tipo.

Vero e proprio oggetto must have, la bottiglia è oggi un cultural symbol che caratterizza chi ha sposato una filosofia di vita più sostenibile.

Credits: IZMEE

Con il suo ricercato design Made in Italy, IZMEE vuole offrire un prodotto bello e buono, letteralmente. Buono perché eco-friendly, bello perché cura nel dettaglio anche l’estetica, pensando a innumerevoli fogge, trend e tinte con cui vestire la bottiglia.

Le combinazioni creative diventano pressoché infinite, adattandosi a ogni guardaroba e stile. Ma anche a ogni mood quotidiano: esattamente come si fa con una borsetta, con le fashion bottle di IZMEE si potrà finalmente scegliere quella che più ci piace e aggiungerla alla mise. Sarà una ciliegina sull’outfit.

Credits: IZMEE

Il claim del brand, “Be Your Bottle”, esprime molto bene la filosofia che sta alla base di ogni bottiglia: un accessorio per essere meno impattanti e più ecologici ma pure qualcosa che racconti di noi stessi.

IZMEE e le sue bottiglie deluxe in acciaio dal design 100% italiano stanno diventando dei cult name nel panorama fashion. E proprio come una firma di moda, anche IZMEE propone steel bottle che cambiano di stagione in stagione, facendo sbocciare fantasie, palette cromatiche e motivi di tendenza.

Credits: IZMEE

“Ho voluto dare alla borraccia, oggetto sempre più utilizzato da tutti, lo status di accessorio fashion creando una vera e propria collezione, in continua evoluzione secondo le stagioni e i temi della moda. Un prodotto di forte appeal che non mancherà di incuriosire la clientela, grazie al look glamour, alla sostenibilità del progetto e a un prezzo altamente competitivo”, spiega Enrico Accettola, founder di IZMEE.

In linea con il suo concept fashion, IZMEE si rivolge alle boutique indipendenti della moda e del lusso con collezioni stagionali e periodicamente integrate da proposte flash che arricchiscono l’offerta, proponendo sempre nuovi inserimenti.

Gli store partner hanno inoltre l’opportunità di realizzare versioni tailor-made esclusive di IZMEE, impreziosite da lavorazioni a mano e decorazioni ricercate che fondono estro e maestria della migliore artigianalità italiana.