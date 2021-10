Un messaggio inclusivo, un invito alla body consciousness. Nella pratica, poi, per soddisfare le richieste di tutte le donne, Intimissimi amplia il range di taglie dei suoi reggiseni in pizzo... fino alla settima

Quella in arrivo sarà una stagione all’insegna della sensualità inclusiva, consapevole e orientata alla sostenibilità: questa è la mission di Intimissimi.

Lo conferma la nuova campagna del brand, focalizzata sulla bellezza, in tutte le sue forme, anche le più generose. Che prende forma in una nuova collezione di reggiseni in pizzo che parla a tutte le taglie, fino alla settima.

Il messaggio è chiaro: punta a valorizzare ogni donna, è un invito alla body consciousness: “Trova la tua forza, trova la tua bellezza. Amati per quella che sei, perché ogni donna è bella a modo suo. Il supporto che cerchi, oltre la forma, oltre la funzionalità. Pensato per il tuo corpo, creato per la bellezza”.

Portavoce sono quattro donne differenti, ciascuna con la sua personalità che indossano lo stesso reggiseno.

Per tradurre il messaggio in pratica, Intimissimi ha ampliato le taglie di numerosi modelli di reggiseno fino alla settima. Dai più iconici fino ai modelli nuovi, dai modelli con ferretto a quelli più morbidi e destrutturati, Intimissimi amplia le coppe, garantendo il distintivo connubio tra design, performance ed accessibilità che lo caratterizza.

Un esempio è il reggiseno oggetto di campagna, il modello Elena - balconcino a V leggermente imbottito con ferretto. L’intenzione è quella di soddisfare qualsiasi richiesta di supporto e vestibilità, accogliendo tutte le esigenze e fisicità senza rinunciare a un capo elegante e sensuale.

Ad accompagnare la novità dell’estensione di taglia, un nuovo pizzo realizzato con filato di poliammide degradabile al 100%. Si tratta di un tessuto morbido, confortevole, elastico, adatto anche alle coppe più grandi.

In aggiunta, la texture piatta che lo caratterizza, lo rende impercettibile sotto a qualsiasi tipo di indumento.

Sensualità ma soprattutto versatilità per la vita di tutti i giorni di una donna che vuole sentirsi femminile e sicura di sé.

Tutti i capi realizzati con questo nuovo pizzo fanno parte del progetto #intimissicares, votato a un costante miglioramento e all’abbassamento dell’impatto ambientale. Il pizzo, infatti, contiene una fibra di poliammide degradabile che viene smaltita circa dieci volte più velocemente rispetto alla poliammide tradizionale e inoltre è riciclabile al 100%.

Sul cartiglio di ogni articolo è presente un QR code che permette alle clienti di scoprire sul sito Intimissimi informazioni più dettagliate di questo nuovo tessuto. L’estensione delle taglie rappresenta un’evoluzione così rilevante che si è deciso di esplicitarla anche nello shop online. Infatti, all’interno della scheda prodotto dei reggiseni per cui è prevista l’estensione delle taglie, sarà possibile visualizzare il capo indossato da modelle diverse in base alla taglia scelta.

Questa miglioria applicata all’e-commerce permetterà alle clienti di poter vedere i dettagli del capo, avendo un’idea reale della vestibilità e dell’indosso.