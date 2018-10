Un inverno senza stress? Intimissimi lancia una nuova fibra che vi "coccolerà" nei mesi più freddi.



Che si tratti di un look "travel" o di quello per il relax ma anche per il lavoro e le diverse occasioni di ogni giorno, la parola d'ordine è morbidezza e confort.

Soprattutto se parliamo dei mesi più freddi dell'anno, quando si ha voglia di avvolgersi in capi caldi e soffici, che ci coccolino h 24.

Dopo Pura Seta e Lana Seta, già "cavalli di battaglia" del marchio, Intimissimi amplia la propria "famiglia" con una nuova fibra che diventerà la nostra più grande alleata di stagione.







Si chiama “Ultralight with Cashmere”, un filato leggerissimo e quasi impalpabile al tatto, caldo e confortevole sulla pelle.



Comodità ed eleganza, unite in un materiale che viene declinato su diversi capi, perfetti per creare outfit adatti ad essere indossati in qualsiasi occasione, dalla mattina alla sera.

Accanto a questa novità, la linea Lana Seta, dopo il successo dello scorso anno, torna con capi caldi e confortevoli, in una palette che spazia dagli immancabili nero e grigio al più intenso bordeaux.





Volto della campagna, lei, la splendida Irina Shayk, ancora una volta interprete dello stile di Intimissimi.

Attraverso gli scatti di Rowan Papier, la musa del brand italiano, è "portatrice" di un’eleganza raffinata che concede alla donna il privilegio di non dover mai rinunciare al proprio comfort, in nessun momento.