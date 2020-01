La super top degli anni 90, oggi fotografa affermata, firma una capsule di t-shirt e felpe per il marchio svedese.

È stato una dei volti più noti tra le super top degli anni 90, quando, per citarle, bastava il nome, ("Linda, Naomi, Cindy"...), e il suo sguardo azzurissimo e intenso campeggiava dalle copertine sulle riviste fashion più importanti del globo e dalle passerelle più prestigiose.



Oggi Helena Christensen, top model danese, è passata dall'altra parte dell'obiettivo: è una fotografa di arte e moda affermata e direttore creativo.



E, oltre a questo, designer speciale per H&M, per cui ha firmato una capsule di felpe e t-shirt molto particolari.

Sono proprio gli scatti di Helena a essere protagonisti dei capi: delicati fiori vivono su magliette over con orli stondati, felpe cropped e oversize.



I colori variano dal bianco, al nero e al grigio, per permettere allo sfondo neutro di dare maggiore risalto alle fotografie.

Helena ha anche scattato le immagini della campagna: "Volevo catturare le generazioni di domani, incoraggiandole a essere se stesse e lasciando risplendere le loro personalità”, afferma Helena Christensen.



La collezione Helena Christensen x H&M sarà disponibile dal 30 gennaio nei punti vendita di tutto il mondo e su hm.com.



Eccovi una piccola anticipazione: