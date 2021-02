Creata nell'atelier di Stoccolma e prodotta in edizione limitata, la nuova collezione H&M Studio SS21 di H&M è un'avventurosa e vivace collezione tutta da scoprire

La nuova capsule collection di H&M Studio si chiama, non a caso, "Treasure Forever".

Perché è pervasa dal fascino senza tempo di esploratrici incantate e sognatrici audaci; permeata dallo spirito di viaggiatrici che vogliono cogliere l’attimo a caccia di tesori e avventure.

Si compone di capi sartoriali realizzati con materiali sostenibili e arricchiti da elementi capaci di dar vita a combinazioni giocose.

Silhouette versatili, dal taglio moderno, per look pieni di energia ed ottimismo, perfetti per tutte le personalità sicure e intraprendenti.

La maglia jacquard, l'abito nero con frange di velluto, un paio di stivali neri sopra il ginocchio in pelle VEGEA, questi i keypieces della collezione.

Non mancano i riferimenti al mondo marino: la gonna con le frange ricorda i tentacoli fluttanti di una medusa, mentre la giacca di pelle verniciata è una versione moderna del classico caban maniére.

La palette, ispirata ai tesori e alle creature acquatiche, comprende l’arancione corallo e il giallo neon con sfumature elettriche, bilanciata dai toni neutri del beige e del nero.

H&M Studio è pensata per essere amata a lungo e per la prima volta invita le clienti a riscoprire elementi preziosi delle precedenti collezioni. Una selezione esclusiva di capi d'archivio sarà disponibile per l'acquisto in due punti vendita H&M nel mondo: il Mitte di Berlino e il Sergels Torg di Stoccolma.

Attraverso i canali social di H&M le clienti potranno rivedere i capi delle passate collezioni Studio e mixare il nuovo capo iconico della SS21 con un precedente look.

La collezione sarà disponibile dal 18 febbraio su hm.com