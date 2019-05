Il brand di moda ha collaborato con Netflix per la sua linea estate a tema Stranger Things, la fortunata serie televisiva di cui è attesa la terza stagione.



H&M lancia una collezione esclusiva dedicata alla serie tv Stranger Things.

Disponibile a partire dal 23 maggio negli store di tutto il mondo e sul sito ufficiale del brand svedese, questa capsule donna e uomo omaggia la Hawkins community pool protagonista della fortunata serie, giunta all’attesissima terza stagione.





Capi di abbigliamento dal sapore super estivo, costumi da bagno e accessori di moda mare sono i pezzi chiave di questa capsule collection disegnata dal team interno di H&M in collaborazione con Netflix.







T-shirt, pantaloncini, tutine, costumi interi e bikini e una vasta gamma di accessori che vanno dalla visiera alle ciabattine in plastica sono un omaggio alla serie cult e in generale agli iconici anni '80 che fanno da scenario a Stranger Things.







La palette cromatica spazia dal nero al bianco, passando per il rosa fucsia e il verde acqua accostati anche in maniera forte, ricorrendo a quel color blocking dal retrogusto Eighties che manderà in estasi i nostalgici del decennio leggendario.







Molti capi della collezione saranno anche indossati nella serie, diventando così protagonisti a tutto tondo non solo della campagna H&M.



Assieme a loro, il protagonista della campagna è il Protagonista con la P maiuscola: Dacre Montgomery, alias Billy Hargrove di Stranger Things!







Ecco i pezzi più belli della linea di H&M dedicata a Stranger Things, veri e propri must have per i fan di Billy & Co. e per chiunque ami godersi il relax a bordo piscina!







La collezione estate di H&M ispirata a Stranger Things Costume intero della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.





Photo Credits: H&M



Top bikini della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.

Photo Credits: H&M

T-shirt della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.

Photo Credits: H&M



Tutina della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.

Photo Credits: H&M

T-shirt della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.

Photo Credits: H&M

Ciabattine mare della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.

Photo Credits: H&M



T-shirt della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.

Photo Credits: H&M

Visiera della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.

Photo Credits: H&M

Mutandine bikini della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.

Photo Credits: H&M



Pantaloncini della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.

Photo Credits: H&M

Costume intero della collezione estate di H&M dedicata alla serie Stranger Things.

Photo Credits: H&M

