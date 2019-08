Atmosfere anni 60 per la collaborazione firmata dal brand svedese e il marchio inglese famoso per le sue stampe grafiche.



Abiti eleganti, bluse morbide, gonne midi e mini, pantaloni e accessori: la nuova collaborazione di H&M guarda ai favolosi Sixties e alle atmosfere libere ed esuberanti della Swinging London.

Questa volta, il colosso svedese ha coinvolto il brand Richard Allan, fondato nel 1962 a Londra e conosciuto per le sue sciarpe con disegni vividi, motivi astratti e colori vivaci.



Le stampe, protagoniste indiscusse della collezione, provengono dal vasto archivio del marchio e includono la vivace Piccadilly, la fluente Paraph, Palme che si ispira agli alberi e Sanaa, dal nome della storica città. Ci sono poi Muse, una rappresentazione astratta delle nove muse della mitologia greca, e Scott, un'interpretazione dei primi tessuti in plaid delle pianure scozzesi, precursori dei moderni Tartan.

Le silhouette sono lunghe e accattivanti con dettagli come scollature profonde, polsini ampi e pieghe morbide, in perfetto stile Sixties.







“È meraviglioso sapere che le stampe di mio padre saranno indossate da un pubblico completamente nuovo - sarebbe stato emozionato, come lo sono io. Molti dei suoi disegni colorati sono importanti oggi esattamente come quando sono stati concepiti dagli anni '60 agli anni '80 e la reinterpretazione di H&M per il XXI secolo è una creazione brillante”, afferma Cate Allan, Creative Director del brand inglese.



“La Swinging London degli anni '60 rappresenta un’era iconica piena di stampe meravigliose e caratterizzata da uno spirito esuberante che è molto presente ancora oggi. Queste classiche stampe vintage pensate per le sciarpe e reinterpretate in un nuovo contesto aggiungono un tocco sofisticato ai capi forti e femminili della collezione”, dichiara Maria Östblom, Head of Womenswear Design di H&M.





La collezione sarà in vendita negli store e online dal 22 agosto, giusto in tempo per il rientro in città. Abbiamo selezionato per voi 15 capi assolutamente da non perdere e da mettere al volo in wishlist.









La collezione Richard Allan x H&M Courtesy H&M

fullscreen ...