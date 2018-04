L'annuncio sui social e su hm.com: la prossima collaborazione del brand sarà con il marchio guidato da Jeremy Scott.



La notizia è stata annunciata sui social e l'entusiasmo è già alle stelle: H&M e Moschino sarà la prossima designer collaboration del marchio svedese.

Una vera "bomba": da un parte il colosso del low cost che non ha bisogno di alcuna presentazione, dall'altra il brand italiano che ha fatto del'ironia la sua cifra stilistica e che, sotto la Direzione Creativa di Jeremy Scott, sta sfondando tra i millenials di tutto il globo.





Un post condiviso da H&M (@hm) in data: Apr 15, 2018 at 1:51 PDT

La collezione sarà composta da 45 capi femminili, 20 maschili, più una selezione di accessori, secondo quanto riportano i magazine internazionali.

Era dal 2012, dai tempi della collaboration con Marni, che H&M non lavorava con una griffe italiana.

Jeremy Scott, che ha dato la news durante il Festival di Coachella, ha rivelato su hm.com che la collezione sarà un mix di divertimento, colore e, ovviamente di cartoons, il leitmotiv delle sue ultime collezioni ma che attingerà anche a stampe dell'archivio Moschino.

Il lancio della collezione è atteso per l'8 novembre 2018. Non ci resta che far partire il countdown!