H&M lancia la collezione Conscious Exclusive per l'autunno, introducendo cashmere e velluto riciclati per una collezione di capi sofisticati e al contempo etici, disponibili a partire dal 27 settembre solo online sul sito del brand.



Oltre alle ultime novità in materia di innovazione sostenibile, quelle che hanno portato all’introduzione di velvet e lana d’alto livello recuperati, i materiali riciclati nel ciclo virtuoso firmato H&M Conscious Exclusive sono tanti e danno seconda vita a capi must have della stagione alle porte.



Dall’ampio e lungo cappotto nero con colletto oversize e spacchi laterali che partono dalla vita, realizzato con una componente di recycled wool, alla giacca a fiori all-over con paillettes ottenuta dal riciclo di bottiglie in pet fino ad arrivare all’abito stampato con maniche voluminose composto da seta organica, quest’autunno il guardaroba sarà un fiorire di ecosostenibilità da far sbocciare in ogni occasione.





Photo Credits: H&M

Oltre al lato ecofriendly, anche quello fashion non è mai tralasciato: la vasta gamma propone abiti da sera, lingerie, scarpe e accessori il cui fil rouge è innanzitutto la raffinatezza.





Photo Credits: H&M



Un’eleganza che va a braccetto con la palette dei colori che punta sulle tonalità chic del nero, del bianco opaco, del rosa cipria, del giallo senape, del blu e dell’immancabile nota cromatica della collezione, ossia il grigio chiaro.

La proposta di accessori include orecchini scultorei realizzati in plastica, stivaletti neri stretch in poliestere, tacchi a spillo con nastri e una tracolla nera con applicazioni e cerchi di velluto, il tutto ricavato da materiali di recupero.