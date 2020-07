In arrivo dal 6 agosto la capsule della designer libanese Sandra Mansour per H&M è un inno alla natura.

La nuova collaborazione di H&M vede come coprotagonista Sandra Mansour, la stilista libanese diventata un cult name della moda internazionale grazie al suo gusto moderno che mai tralascia la vera essenza dell’eleganza: la femminilità.

La capsule che firma per il brand svedese è caratterizzata da palette di colori tenui, tessuti trasparenti, silhouette romantiche e dettagli artigianali come volant.

Credits: H&M

Ispirata da artiste femminili e dalla bellezza della natura, la linea sarà disponibile a partire dal 6 agosto presso i punti vendita H&M in tutto il mondo e sul sito.

Sandra Mansour ha fondato la sua casa di moda nel 2010 e la sua cifra stilistica è da subito diventata l’attenzione ai dettagli e all'artigianato, mescolati con l'ispirazione all'arte e alla sua città natale: Beirut.

Per le sue proposte di H&M, Sandra trae ispirazione da elementi della natura e da artiste femminili come Toyen, Dorothea Tanning, Lena Leclercq e Bibi Zogbé.



Il risultato? Una capsule sofisticata e molto romantica composta da abiti, bluse e gonne, un blazer, una T-shirt e una felpa stampata.

Credits: H&M

Gonne a ruota e orli arricciati sono mixati con diversi volumi in una palette nella scala dei grigi, dell’avorio e del nero.

Questa linea speciale è stata ribattezzata con il nome di “Fleur du Soleil”, ossia girasoli in francese. I motivi floreali e la forma del girasole arricchiscono i tessuti trasparenti e delicati, sottolineando la maestria artigianale.

Credits: H&M

"L'ispirazione per la collaborazione di H&M sono stati la natura e gli elementi naturali. Il girasole in particolare, che rappresenta il ciclo della vita e la sua dipendenza dal sole e dalla luce. Poesia e pittura hanno ispirato la selezione dei tessuti: i lacci scuri, i jacquard e l'organza ricamata. Con la collezione Fleur du Soleil, voglio parlare alle donne di tutto il mondo inviando un messaggio di speranza, cosa di cui abbiamo davvero bisogno in questo momento", ha raccontato Sandra Mansour, CEO e Designer del brand.





La collezione Sandra Mansour x H&M Wrap dress della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Maxi dress a balze della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Abito corto con volant e tulle trasparente della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Abito lungo della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Gonna longuette della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Gonna con tulle della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Camicia trasparente con disegni di girasole della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Camicia bianca con volant della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Felpa con cappuccio della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

T-shirt della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Blazer monopetto della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Orecchini a forma di girasole della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Bigiotteria della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Anelli della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

Cerchietto della collezione Sandra Mansour x H&M.

Credits: H&M

/ 15 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...