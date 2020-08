Nata in collaborazione con un marchio di lusso italiano, è composta da pezzi senza tempo e, soprattutto, sostenibili. Da salvare in wishlist!



Capi dall'appeal manlike, chic senza esagerare, anche grazie al know how rigorosamente Made in Italy e a materiali pregiati: il marchio Giuliva Heritage è diventato nel giro di qualche anno uno dei più amati dalle fashion victim più attente ed esigenti.

Nato dall'estro di Margherita Cardelli e Gerardo Cavaliere, coppia nella vita come nel lavoro, è un omaggio appassionato alla tradizione sartoriale italiana che trasporta le linee rigorose dell'abbigliamento maschile nel guardaroba femminile.





E proprio queste caratteristiche hanno colpito il colosso svedese H&M che ha disegnato con loro una capsule esclusiva in vendita a partire dal 3 settembre online e in una serie selezionata di negozi.



La collezione, composta da camicie tradizionali, blazer sartoriali e trench

contemporanei, è realizzata con materiali come cotone biologico, lana e poliestere riciclati, all'insegna della sostenibilità ambientale, tema caro a entrambi i marchi.





Non mancano bluse fluide, morbidi pullover, abiti e completi da indossare anche non in coordinato, la base perfetta per creare un guardaroba classico ed essenziale.



La palette comprende colori naturali come beige, blu scuro, bordeaux. I dettagli sono sartoriali: il gessato nella fodera delle maniche, la vita alta e le pence.





"È stato meraviglioso lavorare con H&M per questa collezione. Abbiamo creato insieme dei capi facili con tessuti che rimarranno nel tempo. Siamo stati particolarmente felici di utilizzare materiali riciclati per ogni look. Siamo sempre stati appassionati di moda essenziale ed autentica, questa collezione senza dubbio potrà vivere a lungo in ogni guardaroba", dicono Gerardo Cavaliere e Margherita Cardelli Cavaliere.



Insomma, quest'anno il back to office non potrà essere più chic! Scoprite tutti i pezzi della capsule di Giuliva Heritage x H&M.



Giuliva Heritage x H&M: i pezzi della capsule Uno dei pezzi della collezione Giuliva Heritage x H&M, in vendita dal 3 settembre.



Credits: H&M



fullscreen ...