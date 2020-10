Il brand di moda urban e sportiva sceglie il nuovo giudice di X Factor come testimonial per la campagna AI 2020



Si intitola Come Together, come il celebre pezzo dei Beatles, ed è la nuova campagna di Kappa che vuole celebrare lo spirito di squadra, quella comunione di valori, speranze e gioie che lega un team. Sia a livello sportivo sia a livello generale.

Una dedica speciale che il marchio fa a chi vince spalla a spalla, proprio come insegna l’iconico logo di Kappa.

Essere una squadra significa giocare la stessa partita, allenarsi correndo verso la stessa porta, dividere il merito con qualcuno che fa il tifo per te. Kappa, in occasione del lancio della nuova collezione AI 2020, ha scelto come protagonista uno che di squadre se ne intende: Hell Raton.





Il nuovo giudice di X Factor racconta la sua squadra, non quella del celebre talent show di Sky ma la Machete Gaming, un progetto legato agli Esports nato un anno fa che ha avuto un enorme successo sui social e sulla piattaforma Twitch, dove i gamer si sfidano.

"Gli Esports sono uno un vero sport" spiega l'artista, portavoce di una label Machete che sta scalando le classifiche musicali. Ma Hell Raton si riconferma un nome importante non solo nel mondo del rap: Manuelito ci porta nel mondo del videogioco e degli allenamenti tra i ragazzi, sottolineando come questa disciplina abbia la capacità e il merito di unire i giocatori, come lo sport da sempre ci insegna.

Una campagna originale, un documentario moderno che strizza l’occhio ai nuovi social network della Generazione Z, un omaggio a chi trova nella passione comune un modo di sentirsi parte dello stesso team.

Enea Colombi ha firmato la regia della campagna, riscrivendo il concetto di documentario con il suo tocco estetico e la sua visione. Walter Coppola è di nuovo dietro la macchina fotografica, con i suoi ritratti e il suo stile street.

Lorenzo Mazzoni, videomaker delle più importanti popstar italiane, è autore di tutti i contenuti speciali.

Da soli si taglia il traguardo, è vero. Ma insieme la corsa è più divertente.