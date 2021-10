Quali insoliti costumi andranno per la maggiore la prossima notte di Halloween? A dirlo sono i dati della ricerca condotta da Styling

Ottobre, si sa, è sinonimo di autunno. Ma non solo. È anche il mese delle castagne, delle zucche e di… Halloween! A stilare la lista dei costumi più desiderati, richiesti e, naturalmente, più instagrammabili del 2021 ci ha pensato Stylight.it, piattaforma di e-commerce che ha comparato i dati del periodo dal 14 Settembre al 14 Ottobre 2021 confrontati con l'anno precedente.



Partiamo dal quarto in classifica per risalire su verso il podio: l’ultimo look è l’outfit della bella Harley Quinn di Suicide Squad, che quest’anno nel sequel del film ha regalato un nuovo outfit perfetto per la notte di Halloween: Abito da sera rosso (+644%) e anfibi (+17%).





Ma veniamo ora al terzo costume. Si ispira alla spietata Patrizia Reggiani, che sarà interpretata da Lady Gaga nel film House of Gucci. Per vestire i panni della diabolica Lady Gucci gli utenti si sono armati di pelliccia e occhiali Gucci in stile anni 70′, facendo aumentare l’interesse per queste due categorie rispettivamente del 39% e del 20%.



Medaglia d'argento per il secondo costume più quotato, quello dei giocatori di Squid Game, che con l’incredibile numero di 111 milioni di views è stata decretata la serie più vista nella storia di Netflix. E anche gli utenti di Styling, in vista di Halloween, non hanno perso tempo, facendo incrementare i clic per le slippers della vans bianche del +200% e per le tute da ginnastica di color verde del +13%.



Infine, sul gradino più alto del podio abbiamo lui: l’outfit esibito da Kim Kardashian al Met Gala di quest’anno. Si posiziona al primo posto della classifica di Styling.it*, con un aumento dei clic del +113% per le tute nere aderenti con maniche lunghe.



Ora a voi l’ardua - o terrificante - scelta. E che sia una spaventosa notte di Halloween!

* i dati raccolti fanno riferimento all’analisi del comportamento degli utenti di Stylight durante il periodo che va dal 14 Settembre al 14 Ottobre 2021 messi a confronto con il periodo che va dal 14 Settembre al 14 Ottobre 2020.