Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Non si può guardare al futuro dimenticando il passato e questo la moda lo sa bene.

Nella ricca settimana trascorsa finora, il fashion system ha celebrato le ultime generazioni, il futuro dell'era digitale e messo a punto nuove piattaforme di vendita virtuale.

Non senza rispolverare il vintage, le tradizioni e soprattutto lei, l’arte nelle sue mille forme.

Scoprite di cosa stiamo parlando leggendo le ineguagliabili Fashion Pills di Grazia.it. #FashionandArtPIlls







Fashion Pills: lunedì e Steve Madden lancia "Steve Maddenverse"

(Credits: courtesy of press office)

Il brand di calzature americano Steve Madden guarda al futuro e lo fa rivolgendosi alle ultime generazioni con una nuova realtà, lo “Steve Maddenverse”. Al centro della campagna ci sono le “Big Head Girls” (in foto) avatar in 3D che dopo essere state ideate e lanciate dal designer negli anni 90, tornano per restare e ispirare empowerment e autenticità, sempre con le calzature Steve Madden ai piedi.

Le influencer internazionali che le incarnano sono Normani, Justine Skye, Nessa Barrett, Jordan Alexander, and Sydney Sweeney, voci delle young generations che invitano al cambiamento e ad rimanere sé stessi. La campagna "Steve Maddenverse” sperimenta le tecnologie più avanzate con modelle/avatar in 3D, prodotti digitalizzati e contenuti interattivi che non vediamo l’ora di scoprire. #STEVEMADDENVERSE

Fashion Pills: martedì e Gucci annuncia la sfilata "Love Parade" a Los Angeles

(Credits: courtesy of press office)

Non c’è settimana in cui Gucci non faccia un annuncio speciale o un lancio esclusivo e questa volta la news è più hot che mai. La maison fiorentina ha infatti comunicato che il 2 novembre 2021 sfilerà a Los Angeles lungo la Hollywood Boulevard con la collezione intitolata "Gucci Love Parade”.

In occasione di questa attesissima sfilata, Gucci Changemakers offrirà un contributo sostanziale alle comunità di Los Angeles e Hollywood con una donazione volta a supportare le esigenze cruciali della città: le persone senza fissa dimora e la salute mentale. #GUCCILOVEPARADE

Fashion Pills: mercoledì e Burberry celebra la chiusura della mostra di Anne Imhof al Palais de Tokyo di Parigi

(Credits: courtesy of press office)

Il forte legame creativo tra Riccardo Tisci e l’artista Anne Imhof è stato celebrato da un’evento speciale organizzato da Burberry in occasione della chiusura della mostra di Imhof, “Natures Mortes” a Parigi.

L’evento, che si è svolto nell'iconico club Yoyo all’interno del Palais de Tokyo, ha visto una live performance di artisti e talenti vestiti Burberry da capo a piedi e un line up di DJ internazionali, oltre al parterre di celeb amiche della casa.

Un connubio memorabile in cui sono state celebrate le diverse forme di arte come solo Riccardo Tisci sa catturare ed esprimere. #BurberryXAnneIhmof

Fashion Pills: giovedì e il pop-up virtuale di Moncler X Mytheresa

(Credits: courtesy of press office)

La creatività di Moncler e la potente piattaforma di e-commerce MyTheresa, si incontrano per un esperimento di shopping virtuale a 360°.Si tratta di un pop up store digitale ambientato nel museo austriaco di Timmelsjoch, che permetterà ai clienti di esplorare le ultime collezioni Moncler.

Dal 20 ottobre sarà possibile partecipare a quest’esperienza fashion senza precedenti che partirà dalla homepage di Mytheresa.com e indirizzerà i possibili clienti a visitare virtualmente l'interno del museo e acquistare la collezione. #MonclerXMytheresa

Fashion Pills: venerdì e il ritorno di Postal Market

(Credits: courtesy of press office)

Un tuffo nel passato: tenetevi forte perché torna ufficialmente Postalmarket, lo storico catalogo cartaceo che veniva spedito a casa e pubblicizzava prodotti acquistabili per corrispondenza.

Un pezzo di storia italiana che, con l’era digitale, si è rinnovato ed è pronto a tornare nelle case di tutti gli italiani per una nuova avventura.

Dal 23 ottobre potrete acquistare il primo catalogo cartaceo in tutte le edicole e visionare il sito collegato a ciascun articolo con più di 25 mila prodotti di moda, intimo e accessori.

Un magazine da collezione che farà vivere agli italiani un’esperienza "innovativa e vintage allo stesso tempo” come ha dichiarato il CEO Stefano Bortolussi e che ci regala "un momento di autentico romanticismo editoriale". #PostalmarketInEdicola