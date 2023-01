Amata da tutte le celeb di ieri e di oggi, l’iconica Jackie 1961 torna con un nuovo design e una campagna di lancio che ha come protagonista l'attrice e modella Dakota Johnson

Sulla scia del centenario, la Maison Gucci, fondata nel 1921 a Firenze, guarda ai prossimi cento anni ridefinendo il suo concetto di lusso all'insegna di creatività, tradizione artigianale e innovazione.

E lo fa iniziando l'anno con una nuova campagna dedicata all'iconica borsa Jackie, lanciata nel 1961, alla sua storia e all’ideale di eleganza e raffinatezza che da sempre rappresenta.

La protagonista dello spot è Dakota Johnson, che nel video e negli scatti realizzati da Glen Luchford interpreta la più recente trasformazione della borsa.

Johnson è ripresa in vari momenti di vita quotidiana a Los Angeles mentre indossa diverse versioni della Jackie 1961, a sottolinearne la versatilità e l’eleganza senza tempo con la sua silhouette unica e il carattere universale.

La nuova Jackie 1961

Più attuale che mai, la nuova Jackie è proposta in tre misure - mini, piccola e media - e in un'ampia scelta di colori. Le linee essenziali pongono in risalto la chiusura a pistone e la qualità dei materiali, che si tratti di pelle a grana piena naturale, di vernice o di pelle pregiata, o ancora dell'emblematico tessuto GG Supreme. Una tracolla più lunga e removibile, in pelle o a catena, ne accentua la praticità.

Il modello originale, lanciato nel 1961, divenne emblematico dello stile di vita del jet-set degli anni '60 e '70, per il quale Gucci era famoso (tutta la storia della Jackie di Gucci); nuovi dettagli vennero introdotti nell'iconico stile nel 1999 e nel 2009, attingendo alle intuizioni e ai costumi contemporanei, assumendo un carattere sempre nuovo ben oltre ogni definizione.

Ulteriori informazioni su gucci.com

CREDITI

Art Director: Christopher Simmonds

Fotografia e Regia: Glen Luchford

CREDITI MUSICALI

“Feel The Pain” Eseguita da Dinosaur Jr. (J. Mascis Jr.)

© Spam As The Bread Music / BMG Blue

Per gentile concessione di BMG Rights Management (Italy) srl e Cherry Red Records