Ha quasi 60 anni ma non li dimostra, anzi: la borsa Jackie di Gucci è ancora, o forse ancor di più, un vero oggetto del desiderio.

Sono passati quasi 60 anni e ancora non ci siamo stancati di lei, anzi: per questo quando scegliamo di parlare di icone, di vere icone, non lo facciamo mai a caso. Ma solo con chi davvero merita questo appellativo.



E chi, o cosa, se non l'intramontabile Jackie? It bag di culto, capolavoro firmato Gucci, amatissimo dalla first lady Jacqueline Kennedy (alla quale deve pertanto il nome), Jackie è forse la più importante creazione del marchio italiano.



Jacqueline Kennedy nel 1975 (Credits: Getty Images)

Ci sono stati vari restyling negli anni, più o meno riusciti, più o meno fedeli all'originale: un modello hobo da portare a spalla o a mano, con angoli rinforzati in pelle e con quell'inconfondibile chiusura a pistone.



Un look indossato da Bethenny Frankel nel 2006 (Credits: Getty Images)

Gucci Primavera-Estate 2009 - Gucci Autunno-Inverno 2014 (Credits: Getty Images)

Vari restyling dicevamo, ma quando si ha a che fare con un pezzo così importante, rivisitarlo in modo vincente non è sempre facile. Chi è riuscito a farlo, senza scivolono o eccessi inutili, è Alessandro Michele, che l'ha riproposta in collezione dandole una nuova connotazione, distante da quell'allure da signora del jet-set internazionale, ma senza perderne l'eleganza e il fascino. Coloratissima, dal pastello al rosso vivo o super classica, in tessuto GG Supreme o dal prezioso finish pitone: la forza della nuova Jackie, ribattezzata Jackie 1961, sta nei formati mini, piccolo o medio, e soprattutto nella possibilità di indossarla a tracolla.



Sarà per questo che, oltre a essere entrata al primo posto delle nostre wishlist (di compleanno, Natale, qualsiasi -altro-momento) è diventata subito un oggetto cult indossato da tantissime celebrities. Da Emma Marrone ad Alessandra Mastronardi e Jodie Smith ad Harry Styles, scoprite tutti i volti, e il nuovo carattere, di Jackie 1961.



Alessandra Mastronardi (Credits: Press Office)

Harry Styles (Credits: Press Office)

Jodie Turner-Smith (Credits: Press Office)

Emma Corrin (Credits: Press Office)

Ni ni (Credits: Press Office)

Emma Marrone (Credits: Press Office)

Elle Fanning (Credits: Press Office)

Benedetta Porcaroli (Credits: Press Office)

Amandla Stenberg (Credits: Press Office)