Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Col vento tra i capelli e il sale sulla pelle, le chicche della settimana profumano d’estate e libertà. Stendetevi sul lettino, perché la rubrica va in trasferta al mare. Occhio all’abbronzatura! #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e l’individualità senza confini di Valentino

Spogliata da ogni etichetta, la serie fotografica dedicata alle pump Valentino Garavani Tan-Go celebra l’individualità e la forza della comunità in tutte le sue forme.

Immerse nella natura rigogliosa di Villa Arconati, sbocciano le personalità uniche di Nettuno, Charlie, Lina Giselle e Agnes Questionmark, ritratte dal fotografo Alessandro Merlo.

Muse moderne e audaci come le pump che le vestono: dalla forma scultorea e ormai iconica, Le Valentino Garavani Tan-Go pump con cinturino alla caviglia con fibbia personalizzata VLogo Signature, sono il simbolo del desiderio. Disponibili anche in vernice, tempestate di cristalli o nel colore protagonista della stagione, Pink PP.

Una cornice senza confini, in perfetto equilibrio tra classicità e modernità, semplicità e audacia.

#TanGoShoes

Fashion Pills: martedì e un nuovo gancio per Gucci

Direttamente dalla Love Parade di Los Angeles, la Gucci Attache torna a calcare le strade metropolitane nella campagna dell’Art Director e fotografo Max Siedentopf. Una borsa che ci sorride, grazie alla sua forma a semiluna e all’irresistibile unione di bellezza e funzionalità. Circondata dal nastro in tessuto Web e sviluppata per avvolgersi su se stessa come un gancio, lo stesso in G metallica che apre e chiude la sua silhouette, in taglia «Medium» o «Small» può essere indossata sia «Shoulder» che «Crossbody», grazie alle tracolle regolabili e intercambiabili.

Bandiera del glam-utility, dal segno, forma e volume versatili, è uno di quei gioielli del design contemporaneo che è bene tener sempre nell’armadio e tramandare di generazione in generazione.

Infatti, come ci svela il direttore creativo Alessandro Michele, scovata tra gli archivi della Maison e reinterpretata proiettando il gusto tipico degli anni Settanta in un’attitudine moderna, la dream bag rilegge la tradizione senza confini di genere. Un gancio tra storicità e contemporaneità, tra spirito borghese e praticità.

#GucciAttache

Fashion Pills: mercoledì e il fascino McQueen incanta Capri

Alexander McQueen apre uno store sull’isola di Capri: la culla della spensieratezza e del bel vivere, simbolo di un’eleganza arrivata oltreoceano e meta affezionata delle dive di ieri e delle it-girl di oggi, ospita l’apertura della boutique in Via Camerelle della casa di moda di lusso britannica.

Un progetto di design nato dalla collaborazione tra il direttore creativo Sarah Burton e l’architetto Smiljan Radic che inaugura uno spazio unico esteso su 39 metri quadrati, in cui tra pareti e scaffalature in rovere sono esposte le collezioni donna prêt-à-porter e accessori del brand.

Il sapore locale dell’Isola Azzurra risplende tra il marmo Alba Chiara di armadi e pavimenti e convive con i tessuti, creati appositamente nell’atelier McQueen di Londra, che rivestono la cabina di prova. Sperimentazioni frutto del fascino per la natura e della costante ricerca tra contemporaneo e tradizionale che caratterizzano la maison di Alexander McQueen impreziosiscono la perla del Golfo di Napoli.

Celebrità e clienti Vip sfoggiano i look firmati McQueen dall’opening cocktail alla cena presso L’Isola Li Galli, una scia di gonne spumeggianti e balze dal tipico tocco caprese. Tra di loro anche l'attrice italiana Miriam Leone.

#McQueenMagic





Fashion Pills: giovedì e Milaura debutta a Saint-Tropez

Un angolo dello stile e della raffinatezza milanese tra le case colorate e i pittoreschi quartieri di Saint. Tropez. Milaura, fashion boutique dall’animo frizzante e disinvolto, annuncia l’apertura di un nuovo negozio nel cuore della cittadina più in della Costa Azzurra.

Bianco, giallo e arancione i colori caratteristici che vivacizzano lo store di due piani che si affaccia con una grande vetrata ad arco sulla centrale Rue Sibille. L’iconica mascotte, la bambolina dai capelli spettinati e gli immancabili occhiali da sole, ci saluta all’ingresso dalla sua maxi biglia in plexiglass.

Milaura di Saint Tropez non è solo un punto di incontro dinamico e di lancio per brand emergenti, sarà anche il palcoscenico di una capsule collection appositamente studiata per la location, composta da freschi voile di cotone jacquard e sete dai colori accessi. Una ventata di divertimento e positività che va a braccetto con Saint. Tropez e col motto del brand “Smile is my super power”.

#MilauraStTropez

Fashion Pills: venerdì e Michael Kors alla conquista di Capri

“Summer for me? Sunny days on the beach and dinners under the stars.”

A dirlo è Michael Kors in occasione dell’uscita della capsule MK Loves Capri e noi non potremmo essere più d’accordo.

Una collezione edizione limitata, disponibile unicamente presso il punto vendita Cabana di Capri questa settimana fino al 1 agosto e nello store dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi dal 28 luglio al 4 agosto, tutta a tema ocelot, dagli occhiali ai costumi da bagno. Corredata da pochette argento, oro e nere ideali per il mare.

Un guardaroba in perfetta assonanza con l’allure dell’Isola d’Oro, scrigno di una moda senza tempo, quintessenza di classe ed eleganza in tutto il mondo.

#MKlovesCapri