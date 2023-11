Cycle Jeans, lo storico brand di luxury denim wear, lancia una special capsule collection firmata da Giulia Salemi



Nuova partnership per il brand del gruppo NUMERO 8, che ha annunciato la collaborazione con una tra le più amate digital creator della scena social. La special collection "Cycle Jeans x Giulia Salemi" rappresenta l’incontro tra l’esperienza ventennale di Cycle nell’esplorare le potenzialità espressive del denim e il talento di Giulia Salemi nel reinterpretarlo secondo le tendenze più attuali.

Enrico Spinazzè, CEO e fondatore del gruppo veneto, spiega così le ragioni di questa scelta: «Giulia rappresenta un equilibrio perfetto di bellezza, coraggio e capacità di reinventare la comunicazione. È spontanea, autentica. Sa parlare alle donne di oggi, cogliendone aspettative e bisogni. Esprime al meglio i nostri valori, non solo estetici, ma anche aziendali. "Cycle Jeans x Giulia Salemi" è la perfetta sintesi tra la sua personalità e il know- how del brand, protagonista da oltre vent’anni nello sviluppo del denim. Per questo consideriamo la special collection una tappa essenziale nella strategia di rilancio di questa splendida realtà del made in Italy.»

Appassionata ed esperta conoscitrice dell’universo fashion, Giulia Salemi ha portato in quest’esperienza il suo stile distintivo e la sua autentica passione per il denim: «Come diceva Andy Warhol "Voglio morire con i miei jeans addosso!" Non avrei potuto desiderare miglior collaborazione di quella con Cycle. Un marchio di denim glamour, contemporaneo, completamente made in Italy».

Il look proposto dalla collezione è ispirato a un’idea di sensualità femminile consapevole, che pure sa esprimersi in un fit rilassato. Da qui la scelta dei volumi ampi nella giacca e nei pantaloni, ispirati alle tendenze streetstyle, in contrasto con la vestibilità aderente del top bustier.

"Versatilità" è la parola d’ordine della collezione: ogni capo è concepito per essere indossato comodamente di giorno come di sera. Per questo il capospalla, dalla vestibilità oversize, è impreziosito da una cintura che permette di stringerlo a sottolineare il punto vita.

Il pantalone è una reinterpretazione del cargo - vero must have del momento - in una versione strutturata e con la vita alta, che lo rende adatto a qualsiasi corpo femminile. Il crop top bustier disegna una silhouette elegante e sensuale. A conferire identità unitaria alla collezione è, infine, la scelta del lavaggio della tela: un marmorizzato leggero, reso più ricercato da ritocchi manuali per un immediato effetto vintage.

La collezione, venduta in uno speciale packaging appositamente ideato, è disponibile sull’e-commerce di Cyclejeans.com e presso alcuni selezionati store multibrand: Niki Nika a Roma, Yes Shop a Napoli, Comme Toi a Torino, Ricci Paris a Perugia, Blush a Ferrara, Maximilian a Bressanone e Bonvicini a Montecatini.