Tra i filamenti in fusione, che sembrano ondeggiare come mossi dalle correnti, sono state incastonate delle madreperle color azzurro intenso, doppiate con quarzo.

L’ultima collezione è Catene, declinata in due forme. La prima, una collana e un bracciale, ambedue sia in argento che in argento dorato, realizzati a partire da una catena ritorta, luminosa e dal design accattivante. La seconda, lavorata in due bracciali, con catene di due diverse dimensioni, è una catena che alterna ad ogni maglia circolare tre piccoli anelli liberi posti ortogonalmente. Realizzata in argento martellato, riflette la luce con un effetto quasi di luminescenza.