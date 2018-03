La maison lancia una linea in total denim dall'allure sosisticata con note maschili. Risultato? Un casual elegante e ricercato

Una collezione dalla linea sofisticata e dall'impronta spiccatamente sartoriale dove il protagonista è il tessuto jeans, nella sua versione più elegante ed essenziale.

Si chiama Luxury Denim e a firmarla è Giorgio Armani, di cui si riconoscono i tagli, le costruzioni e le rifiniture curate nel minimo dettaglio tipiche della sua casa di moda.





Emblema di un casual elegante, l'ultima nata del brand si declina in giacche blazer dal taglio maschile, gonne a ruota, skinny jeans con fodere in cotone stampato, camicie in leggerissima seta effetto denim.

Trait d'union tra i capi i bottoni bronze e i dettagli preziosi, oltre che i tessuti ricercati.

Da scoprire nelle boutique Giorgio Armani!