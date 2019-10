Un minifilm girato negli studi di Hollywood con abiti e atmosfere del brand GCDS per raccontare la pasta e lo stile italiano in maniera impeccabile. Con un cameo super speciale!





Il brand GCDS firma un video per Barilla, trasformando lo stile del marchio nello scenario super fashion in cui si svolge uno spot davvero sui generis.

“Una collaborazione per una capsule collection si è tradotta in un minifilm girato in tre giorni negli studi di Hollywood con ambientazioni uniche per rappresentare al meglio la nostra cena”, ha spiegato Giuliano Calza, direttore creativo di GCDS.

Il progetto ha visto la partecipazione di un fashion cast stellato con personaggi del calibro di Nikita Dragun e Violet Chacki. E una regia da chapeau, firmata da Nadia Lee Cohen.

Protagonista del minifilm da un minuto intitolato Dinner’s Ready è “la nuova Barilla secondo GCDS”, vera prima donna del video.

Un video che si ispira all’immaginario in technicolor anni Sessanta di Douglas Sirk e Alfred Hitchcock.

Strade dai mattoni rossi, metropolitane affollate, jazz club dal gusto noir e autostrade affacciate su spiagge paradisiache, ecco lo scenario della giornata di questo cast molto speciale. Che si appresta a consumare un pasto unico.







E qual è il miglior pasto unico, secondo la dieta mediterranea e i palati di tutto il mondo? La pasta, ovviamente. Il piatto forte di Barilla.



A servirla a tavola, dicendo ciò che gli italiani hanno sentito più volte nella vita, indovinate un po’ chi c’è?

L’icona per eccellenza dell’italianità, la “mamma d’Italia” più simbolica che esista. Lei, Sophia Loren, che pronuncia:“È pronto!”.





L’esclusivo pack rosa di pasta Barilla legato al progetto in collaborazione con GCDS sarà in vendita in edizione limitata in 90 punti vendita Esselunga, fino a disponibilità prodotto.

Ecco il video integrale dello spot "Dinner's Ready" by GCDS per Barilla: