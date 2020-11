Tra i key piece di forte_forte, cappotti a uncinetto e giacconi in eco-shearling, per donne che amano lo stile classico di stampo americano. Ma anche il tartan scozzese diventa un trend, reinterpretato nei toni pastello ultra femminili

Il marchio forte_forte dedica la sua collezione Autunno Inverno 2020-21 alla donna che si sente un po’ principessa (contemporanea, certo) ma anche un po’ protagonista dei romanzi di Louise May Alcott.

Dai cappotti di luminoso velluto e soffice shearling, con calde trame di alpaca e mohair, fino alle giacche sartoriali strutturate e sciancrate che creano silhouette perfette e super chic.





Il cappotto fatto a mano in uncinetto patchwork è il protagonista iconico di questa nuova stagione. Un mix seducente di toni scarlet, movimentate da ruches leggere che lo rendono il capospalla perfetto stagione fredda. Il patchwork, infatti, è il filo conduttore che movimenta il tutto, dipingendo accordi cromatici e trame caleidoscopiche.

Per chi preferisce uno stile manlike, allora il giaccone in eco-shearling diventa il principe "azzurro" del look. Lo styling perfetto lo vede indossato su uno smoking sartoriale nei toni del color miele, in quello che è l'abbraccio più chic di tutto l'inverno. In più lo smoking color burro in lana lurex diventa casual e sporty grazie al berretto in feltro color avorio.

Come palette, l'avvolgente avorio, i toni caldi dell'ambra e quelli intensi del diaspro si mescolano ai toni accesi stile lipstick come il raspberry e ai toni del mirtillo. Non mancano all’appello il violet, il lilac, i tocchi d’oro e d’argento. E per le fantasie, fiori romantici si mescolano a setosi tartan, con i motivi tipici del kilt e lo scozzese interpretati con colori pastello molto femminili.





Il completo in taffetà scozzese è il tassello chiave per un total look tartan molto cool. Trame scozzesi tradotte in colori pastello, per un risultato eclettico e originale. Camicia e gonna in taffetà di seta tartan mixano colori caldi e nuance fresche e delicate; sotto, il tocco smeraldo della lana mohair impreziosisce il tutto.

La clutch in pelle lamé nei toni del bronzo dona un’allure sofisticata e la sciarpa in lana, ritmata da righe colorate, conferisce il tocco giocoso che non guasta mai.