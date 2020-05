Prosegue la sit-com digital “Chiamami! Fiorella” di Fiorella Rubino con protagonista la scrittrice, autrice e presentatrice radiofonica Silvia Rossi

La sit-com digital di Fiorella Rubino dal titolo “Chiamami! Fiorella” non si ferma con il lockdown, anzi: diventa un modo per tenere unita la community che ruota attorno a questo brand di moda femminile.

Per la seconda edizione della serie ci sarà una nuova protagonista: Silvia Rossi, scrittrice, autrice e presentatrice radiofonica nonché fondatrice del progetto “I Trentenni”.

Nella foto: Silvia Rossi. Credits: Fiorella Rubino

Si troverà ad affrontare problemi di look che solo Fiorella sarà in grado di risolvere, senza prescindere ovviamente dal delicato periodo che stiamo vivendo a livello globale.

Una web series veicolata tramite il canale IG TV del brand che con voce ironica e divertente mostra le "fashion emergencies" di ogni donna. Lo spirito e la leggerezza vogliono strappare un sorriso ed essere un’occasione di evasione in questo momento critico.

Dopo Annie Mazzola, Silvia Rossi è la seconda interprete del progetto “Chiamami! Fiorella”. Una donna energica, dinamica e creativa che è stata scelta per la sua innata ironia e la sua contemporaneità.

Il brand Fiorella Rubino si rispecchia in questa nuova testimonial per la sua femminilità, audacia e positività e con questo progetto vuole proseguire il suo storytelling per avvicinarsi ancora di più alle sue consumatrici.

La libertà di Fiorella si esprime anche attraverso la body concious e lo stare bene nelle proprie forme, qualunque esse siano.

I video con protagonista Silvia Rossi sono brevi pillole dal tono pop e irriverente, arricchiti da grafiche impattanti per regalare qualche minuto di svago e intrattenimento a tutte.

Il fumetto di Fiorella Rubino. Credits: Fiorella Rubino

Ma la scrittrice non è l’unica protagonista dell’attuale comunicazione social di Fiorella Rubino: ci sono tante influencer amiche del brand e anche la stessa Fiorella che, attraverso il suo fumetto, ci racconta come sta trascorrendo l’isolamento e l’emergenza Coronavirus. Tra look casual e comfy chic, la nuova comunicazione di Fiorella Rubino ha sempre un messaggio chiaro a cui il brand tiene particolarmente: piacere ma soprattutto per piacersi.