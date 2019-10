Il brand Fiorella Rubino presenta la nuova immagine e uno storytelling originale in cui l'influencer Annie Mazzola dialogherà via social con il character di Fiorella.



Fiorella Rubino si rinnova. E rinnova quindi anche la sua immagine di donna.

Il primo brand di abbigliamento femminile curvy nato nel 2004 in Italia è sempre al passo con i tempi, motivo per cui sta vivendo una metamorfosi di visual identity e di rinnovato storytelling.



L’obiettivo? Adattarsi alle esigenze della donna contemporanea, anche lei in continua evoluzione come la società a cui appartiene.

Femminile, audace e positiva, libera di piacere e di piacersi: ecco com’è la woman a cui Fiorella Rubino guarda!



E proprio a lei è rivolto il nuovo progetto digital: consigli di stile e tanta ironia sono protagonisti di brevi video divertenti e coinvolgenti che vedono dialogare l’influencer Annie Mazzola e il character a fumetto di Fiorella (appena lanciato dal marchio).





(Il character a fumetto di Fiorella. Credits: Fiorella Rubino)

Non un dialogo qualunque ma "il" dialogo, quello tipico di quando ci si rivolge a un’amica in momenti di emergenza fashion e che incomincia sempre così: “Cosa mi metto?!”



A soccorrere tutte le volte l’esilarante Annie Mazzola sarà proprio Fiorella, la best friend forever di tutte noi, pronta a dare il consiglio perfetto che ci salverà in ogni occasione.

Il format si intitola Chiamami! Fiorella. e vedrà Annie nei panni dell’amica pasticciona di Fiorella, una specie di Bridget Jones nostrana che si ritrova sempre in situazioni di fashion emergency: un idraulico inaspettatamente attraente alla porta, il concerto che si era dimenticata, il colloquio di lavoro…



Ogni volta Annie non sa cosa indossare e allora, WhatsApp alla mano, chiederà aiuto all’amica Fiorella che le consiglierà il look perfetto. A lei ma anche a noi!





Annie Mazzola, l'influencer protagonista di "Chiamami! Fiorella." Credits: Fiorella Rubino

Questa originale corrispondenza tra Annie e Fiorella sarà sui canali social del brand fino a dicembre.

Per tutte le donne a cui piace mettere il rossetto e rovinarlo con un bacio, per quelle che arrivano sempre in ritardo ma con addosso il vestito giusto (quindi vanno perdonate!).

Insomma, per tutte coloro che hanno un motto: #livefree!