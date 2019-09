FILA lancia una nuova edizione limitata delle iconiche scarpe da ginnastica Disruptor, in collaborazione con lo store veneziano T Fondaco dei Tedeschi

Le celebri sneakers Disruptor 2 che hanno fatto la storia di FILA tornano in versione attualissima nella limited edition in collaborazione con lo store veneziano T Fondaco dei Tedeschi.



L’unione dello storico brand sportivo fondato nel 1911 a Biella e dell’iconico lifestyle department store veneziano inaugurato nel 2016 (e da allora tappa obbligata di qualsiasi fashion addict di passaggio nella Serenissima) non poteva che portare a una scarpa top.

Già nominata da FootwearNews come “Scarpa dell’Anno” nel 2018, la Disruptor 2 è uno dei modelli più popolari e amati di FILA a livello mondiale.

Questa edizione limitata è proposta in ecopelle cangiante ed è caratterizzata da una suola in materiale sintetico con impresso il logo di T Fondaco dei Tedeschi.

La versione maschile è realizzata in ecopelle nera iridescente technicolor mentre la variante femminile è declinata in colori luminosi e ad alto contrasto come il celeste fuxia e il giallo acceso ed è dominata dalla macro scritta “It’s not enough”.





Credits: FILA

It’s not enough è uno slogan che dà voce al fenomeno contemporaneo di desiderare tutto ciò che è all’avanguardia, senza averne mai abbastanza.

Il lancio sarà limitato a 120 paia, vendute esclusivamente presso la sede di Venezia a partire dal 21 settembre con un evento di lancio inaugurale molto cool, con tanto di DJ set presso la terrazza panoramica di T Fondaco dei Tedeschi.

Le sneaker Disruptor 2 saranno esposte (e prenotabili) in anteprima in occasione del Future Vintage Festival di Padova, dal 13 al 15 settembre.