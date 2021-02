Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Fashion pills: lunedì e Pieter Mulier da Alaïa

Lunedì è stato finalmente annunciato il nome del nuovo direttore creativo della maison Alaïa, che, dalla scomparsa del suo fondatore Azzedine di tre anni fa, non aveva ancora nominato un successore.

Si tratta di Pieter Mulier, stilista belga finora conosciuto solo dagli addetti ai lavori ma che ha un curriculum prestigiosissimo tra cui spuntano i nomi Dior, Calvin Klein e Jil Sander.

Uno stilista riservato e dietro le quinte che, ha dichiarato il gruppo Richemont (proprietario del brand Alaïa), “si distingue per un grande talento tecnico”. Noi siamo impazienti di scoprire cosa ha in serbo per la sua avventura, che inizierà con la presentazione della spring summer 22 questo settembre. #MaisonAlaia

Fashion pills: martedì e Bulgari all'Ara Pacis

Il 9 febbraio è stata portata a termine l’operazione di “relamping” sul museo dell’Ara Pacis Augustae di Roma, finanziata interamente da Bulgari.

L’intervento ha dato una nuova luce alla struttura, che solitamente ospita più di trecentomila visitatori l’anno, grazie a impianti d’illuminazione di ultima generazione, più belli e soprattutto più sostenibili.

Si riconferma dunque la forte unione tra Bulgari e la capitale, una storia d’amore dalle radici antiche. #BVLGARI



Fashion pills: mercoledì e la sospensione di Fenty

Risale a mercoledì la notizia che il gruppo LVMH sospenderà il brand Fenty, linea di luxury pret-à-porter, lanciata dalla cantante Rihanna nel 2019.

Era uno dei brand più amati dalle fashioniste e aveva lanciato collab notevoli tra cui una capsule disegnata da Amina Muaddi ma, complice l’emergenza sanitaria, non ha raggiunto numeri sufficienti per giustificarne la produzione.

Nessun cambiamento di rotta invece per le altre linee Fenty Beauty (il cavallo di battaglia), Fenty Skin, linea di skincare e Savage X Fenty, linea di lingerie. #DontStopTheMusic

Fashion pills: giovedì e i 100 anni dalla nascita di Ottavio Missoni

Giovedì 11 febbraio, il mondo della moda si è stretto in commemorazione dei cento anni dalla nascita di Ottavio Missoni, uno degli stilisti più eclettici del Made in Italy. Sempre al fianco della moglie Rosita, insieme hanno costruito un impero fatto di fili, colori e trame conosciute in tutto il mondo. #MaestroDelColore

Fashion pills: venerdì e i il docu-reality sui Ferragnez

Si fanno insistenti le voci di un docu-reality sui Ferragnez, la coppia mediatica più amata e seguita d’Italia.

Durante la trasmissione “Ogni mattina” su TV 8, il giornalista Santo Pirrotta ha lasciato trapelare che i due verrebbero seguiti dalle telecamere proprio come i Kardashians e che la sit-com, se così si può chiamare, verrà presto distribuita da Amazon.

Anche se i social di Chiara Ferragni e Fedez ci danno già continui aggiornamenti sulla vita privata della coppia, siamo curiose di conoscere cos’altro hanno in serbo per noi! #TheFerragnez