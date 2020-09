Disegnerà le collezioni Fendi Donna a partire dalla Fall Winter 21-22, mantenendo eccezionalmente la direzione di Dior Homme

(Photo by Brett Lloyd)





F is for future: grandi novità in casa Fendi che ha annunciato la nomina di Kim Jones come nuovo direttore creativo dell’haute couture e pret-a-porter donna.

Lo stilista londinese affiancherà Silvia Venturini Fendi, che continuerà a curare gli accessori e la linea uomo, in un’avventura che avrà inizio con la presentazione della prima collezione Autunno Inverno 21-22 nel prossimo febbraio a Milano.

Kim Jones, manterrà straordinariamente la sua posizione di direttore creativo della linea maschile di Dior, un evento che non ha precedenti e che testimonia quanto LVMH creda nelle sue potenzialità e abbracci la sua visione.

Bernard Arnaut lo descrive infatti come un giovane coraggioso, moderno, perfettamente capace di interpretare i codici di stile più attuali mentre Silvia Fendi ha accolto Kim Jones dichiarando di voler portare al “Next level” la maison Fendi insieme a lui, nel nome dell’amicizia e stima che li lega.

Un duetto artistico che non vediamo l’ora di vedere all’opera.

Welcome!