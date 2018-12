Stile basic e chic e una lettera per raccontare il nostro mondo. La capsule del marchio italiano torna in versione "winter"!





Due modelli - dolcevita o a girocollo - 26 lettere e un filato pregiato come il cashmere, perfetto per l'inverno!

Fabiana Filippi presenta anche per l'autunno inverno 2018 "Alphabeat", la capsule di knitwear per raccontare, in una lettera, chi siamo e cosa pensiamo.

Due varianti tra cui scegliere, entrambe basic e super versatili: caratterizzate da una maxi lettera a contrasto con dettagli sparkling per la versione girocollo, oppure in un delicato ton sur ton per il modello dolcevita che fa il suo debutto proprio questa stagione.





Da indossare h 24, con un paio di jeans o sopra una maxi gonna preziosa, sono capi "warm & cozy" perfetti per lasciarsi avvolgere in un abbraccio morbidissimo e super chic anche nelle giornate più fredde.





Entrambe le versioni Alphabeat sono disponibili sia negli store monomarca Fabiana Filippi che sull’e-shop.