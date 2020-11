La modella e attrice Elisa Sednaoui Dellal ha lanciato una capsule di 16 borse e accessori con illustrazioni dell’artista spagnola Brianda Fitz-James Stuart.

Modella, attrice e, da qualche anno, fortemente impegnata nel sociale: Elisa Sednaoui Dellal è un caleidoscopio di talenti ed emozioni.



Elisa ha preso parte al design assieme all’artista spagnola Brianda Fitz-James Stuart una capsule collection di 16 borse e accessori.

Si chiama Funtasia x Josefina ed è la linea in cui hanno fortemente creduto l’impresa sociale Funtasia, primo progetto dell’organizzazione Elisa Sednaoui Foundation (una onlus finalizzata allo sviluppo dei talenti) e Josefina, un marchio parigino specializzato in borse di pelle di qualità.

Le bag by Josefina vengono disegnate a Parigi e prodotte in Spagna, Paese celebre per la sua tradizione artigianale di lavorazione dei pellami.





Brianda Fitz-James Stuart è un’artista dal cui tratto emerge la passione per la storia dell’arte e per la natura. Le sue linee sofisticate e i colori intensi danno alle borse della capsule un tocco wow.



I suoi disegni, che decorano le borse di Funtasia x Josefina, mescolano l’immaginario mitologico dell’Antico Egitto a colori pop, in un caleidoscopio di temi diversi e ipnotizzanti nuance pastello.

Non manca il tocco della terza donna che fa parte del progetto: France Lamy Herbeau, la fondatrice del marchio parigino Josefina che sa quanto una donna ami una borsa bella, pratica e versatile. Proprio queste tre caratteristiche sono le cifre stilistiche delle sue creazioni.





Dalle borse-zaino ai mega secchielli fino alle handbag ultra capienti, non c’è donna multitasking che non troverà la propria dolce metà in queste creazioni.

Non mancano nemmeno portafogli, pochette e astucci coordinati alle borse, per una collezione completa i cui proventi saranno totalmente donati a Funtasia, il programma della fondazione Elisa Sednaoui.