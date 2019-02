Il brand inglese di denim ha annunciato la sua collaborazione con Dua Lipa, uno dei più interessanti nomi del panorama musicale nonché indiscussa icona di stile



Dua Lipa e Pepe Jeans London insieme: ecco l'annuncio che i fan del brand inglese di denim e della cantante stavano aspettando.



Due nomi mitici della cultura british che si uniscono: quello di Pepe Jeans London ha fatto la storia del denim e dello stile casual inglese mentre quello, giovane e cool, di Dua Lipa è ormai sinonimo di buona musica e stile amato dai Millennials.





Entrambi nati a Londra, sono diventati portavoce dello stile brit a livello mondiale, motivo per cui la loro partnership si rivela particolarmente efficace.

La celebre artista è la protagonista della nuova campagna Primavera/Estate 2019 di Pepe Jeans London, fotografata da David Sims, uno dei più famosi fotografi Made in UK.



Dopo aver immortalato icone musicali del calibro di David Bowie, Nirvana, Bjork e Courtney Love, David Sims ora celebra il sound delle nuove generazioni aggiungendo Dua Lipa alla sua galleria di talenti.





La campagna SS19 celebra l’heritage di Pepe Jeans London che, nel 1973, è stato uno dei primi brand britannici di denim ad affacciarsi nel mondo della moda.

Dua Lipa è fotografata in bianco e nero e posa in modo naturale, indossando una serie di classici capi in jeans del marchio londinese e facendone emergere l’appeal senza tempo.







A soli 23 anni, la cantante vanta già oltre 40 milioni di singoli venduti, quasi 3 milioni e mezzo di album in tutto il mondo e due Grammy vinti. E adesso anche l’onore di essere l’ambasciatrice globale del brand che da ragazzina adorava.