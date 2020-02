La cantante londinese, ambassador ufficiale di Pepe Jeans London, indossa nel suo nuovo video i jeans della sua capsule collection nelle 8 varianti cromatiche. Da votare su Instagram subito!

Arriva Dua Lipa X Pepe Jeans London, la seconda capsule collection che porta la firma della seguitissima cantante londinese.

Ambassador ufficiale del brand, già testimonial di numerose campagne e designer della scorsa linea per la stagione Autunno Inverno 2019-2020, Dua Lipa "bissa" con nuove proposte molto primaverili ed estive. Pensate per la Spring/Summer 2020.





E nel suo videoclip del singolo Physical appena lanciato, la pop star stupirà tutti con una fantastica coreografia dai cambi repentini,

indossando le 8 varianti di colore di un modello di jeans della capsule Dua Lipa X Pepe Jeans London.

Il video di Dua Lipa “Physical”

Sbocciano i colori primaverili: dalle tinte vitaminiche alle nuance pastello, tutta la collezione è un omaggio alla bella stagione.

Il denim si tinge di colorazioni inedite, in sintonia con la moda pop anni Ottanta. E diventa protagonista assoluto del video di Physical.





La cantante Dua Lipa - che vedremo prossimamente al Festival di Sanremo come attesissima ospite - ha dato un boost di energia e colore alla sua nuova collaborazione, conferendo un tocco quasi "musicale" ai vari pezzi della capsule!





Il pezzo forte? I jeans nelle declinazioni cromatiche più pop e fluo che ci siano, indossati da Dua nel videoclip.

Dal giallo limone all’arancione carrot, dal verde lime al viola mirtillo, il denim di Dua Lipa X Pepe Jeans London è un "centrifugato" esplosivo di stile ed energia.

L’abbinamento top? Con le canotte crop nelle stesse tinte.

Dua Lipa X Pepe Jeans London è anche un inno alla pop art, con colori puri che si inseguono e si amalgamano creando outfit che strizzano l’occhio agli Eighties. Ma che si rivelano attualissimi!

Lunedì 3 febbraio dalle ore 12.00 fino a mezzanotte si potrà votare il colore preferito dei jeans indossati da Dua Lipa andando sull'account Instagram di @pepejeans.

Martedì 4 febbraio sempre sull'account Instagram del brand verranno svelati i 4 colori più votati. In base ai quali verrà creata ad hoc la nuova palette colori per il nuovo modello di jeans da presentare in tutti gli store a marzo!