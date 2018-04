Se diventare stylist è da sempre il vostro sogno, allora questa è l'occasione che stavate aspettando!

TUSTYLE, il settimanale del gruppo Mondadori che parla di moda, bellezza e celeb con un taglio giovane, cool e frizzante, vi offre l'opportunità di vincere una borsa di studio in Fashion Styling (del valore di 6.900 euro) per la prestigiosa MKS Milano School.

500 ore di lezione, 9 mesi di corso (da ottobre 2018 a giugno 2019) per imparare le tecniche e competenze necessarie per diventare una professionista dell’immagine.

Docenti con grande esperienza, relatori con un profilo internazionale e a tanta pratica sul campo (showroom, backstage, set fotografici) per apprendere i fondamentali dello styling di sfilate, campagne pubblicitarie, servizi di moda, lookbook e altro ancora.

Per prender parte al concorso, aperto ai partecipanti tra 18 ai 28 anni d'età, andate su sito fashionschool.tustyle.it, compilate il form raccontando in breve cosa rappresenta per voi la moda e caricate una foto a figura intera nella quale indossate un outfit realizzato da voi (senza loghi in vista).

Una giuria di esperti valuterà le candidature ed eleggerà il vincitore.

Avete tempo fino al 2 maggio per partecipare! In bocca la lupo!