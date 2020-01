Maria Grazia Chiuri presenta nel giardino del Musée Rodin di Parigi la nuova collezione Haute Couture di Dior che si lascia ispirare dagli ideali dell’artista femminista Judy Chicago.

Che Maria Grazia Chiuri sia, anche con la sua moda, vicina alla causa femminista non è certo una novità, ma durante la sfilata Haute Couture di Dior per la primavera-estate 2020, ospitata questo pomeriggio, il 20 gennaio 2020, al Musée Rodin di Parigi, ha comunque voluto ribadire ancora una volta il concetto e aggiungere un tassello al complesso "affresco" che la sua idea di moda rappresenta ed esprime.

Da sempre in prima linea a sostegno delle donne, non è la prima volta che il direttore creativo della maison porta in passerella i suoi ideali femministi. Questa volta, per realizzare il set della nuova sfilata Haute Couture e diffondere in modo forte e chiaro il suo messaggio, ha pensato di rivolgersi all’artista americana Judy Chicago, famosa per le sue opere, che ha realizzato per lo show un’installazione a dir poco spettacolare.

E quasi a sfidare il "patriarcato" e a supportare le donne costrette a vivere in aree tradizionalmente dominate solo dagli uomini, lungo la passerella sono stati appesi alcuni striscioni, scritti in inglese e francese e ricamati dalle studentesse di una scuola indiana, sui cui campeggiavano alcune domande che invitano alla riflessione, come “E se le donne governassero il mondo?”.

L’idea è quella di tenere viva l’attenzione sull’argomento e di portare avanti idee femministe, grazie anche alla nuova collezione che è una vera e propria ode alla femminilità.

Ad aprire lo show e a sfilare sulla passerella trasformata in un tappeto fiorito, abiti scintillanti con le frange, in perfetto stile Charleston, indossati semplicemente con qualche piccolo accessorio come i sandali rasoterra, gli orecchini pendenti, i cerchietti e una veletta.

L’oro è stato l’indiscusso protagonista della collezione illuminando top, completi coordinati e abiti fluttuanti e facendo anche capolino tra gli accessori dove l’hanno fatta da padrone coroncine per capelli, orecchini con le piume, bracciali vistosi e collane statement tutti rigorosamente dai riflessi gold.

E anche il bianco è stato uno dei colori principi della collezione esaltando blazer incrociati, gonne midi e abiti monospalla eterei da vera dea greca, sempre abbinati a sandali e accessori dorati.

Tra i pezzi cult della nuova collezione Haute Couture di Dior per la primavera-estate 2020, i completi composti da blazer, chiusi sui fianchi e indossati con gonne plissettate e sandali in corda, o da top incrociato e pantaloni en pendant.

Immancabili in una collezione così femminile, gli abiti lunghi. Dai chemisier bianchi, portati con cintura sottile in vita e sandali rasoterra, a quelli in tulle ricchi di ricami floreali; dai vestiti a balze total gold a quelli plissettati, senza dimenticare quelli con dettagli a rete o in seta trasparente, ancora più seducenti.

E anche i capispalla sono iper femminili: la collezione Haute Couture di Dior propone per la primavera-estate 2020 capispalla a fiori super ricamati o versioni piumate, entrambe da portare su abiti lunghi fino ai piedi e sandali flat.

Se oro e bianco sono stati le grandi star della sfilata, non sono mancate variazioni sul tema. Abiti declinati in rosso, verde bosco, grigio e rosa hanno infatti calcato la passerella e c’è stato anche spazio per qualche tocco di azzurro, fucsia, viola e verde acido.