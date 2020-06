Il Direttore Creativo della Maison, Maria Grazia Chiuri, ha annunciato che la sfilata della collezione Dior Cruise 2021 (annullata a maggio per l'emergenza Covid-19) si terrà il 22 luglio a Lecce .

In una conferenza stampa streaming è arrivato l’annuncio ufficiale tanto atteso: la sfilata Cruise 2021 di Dior si farà.



La data da segnarsi è il 22 luglio e il luogo quello che la Maison aveva annunciato lo scorso gennaio: Lecce.

Il fashion show che avrebbe dovuto svolgersi a maggio era stato annullato a causa dell'emergenza Covid-19.

Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo della Maison francese, ha appena confermato che la sfilata Dior a Lecce si svolgerà con un evento esclusivo nel cuore della città: piazza Duomo.

Photo Credits: Antonio Maria Fantetti

La “prima donna” sarà proprio la Puglia in ogni sua declinazione: la cultura popolare, le arti e i mestieri artigianali diventati emblema del Sud saranno i massimi protagonisti dello show.



Si tratta dunque non solo di una sfilata ma di un vero e proprio progetto di valorizzazione culturale, sulla scia delle sfilate a Marrakech, a Chantilly in Francia e a Los Angeles degli anni scorsi.





Photo Credits: Antonio Maria Fantetti

Con un coinvolgimento anche emotivo dato che Maria Grazia Chiuri ha origini pugliesi (da parte di padre) e ama trascorrere in Puglia ogni estate.

In occasione della sfilata parteciperanno artisti locali, artigiani specializzati in tombolo e ricamo e anche musicisti che creeranno un’atmosfera sonora genuina e ipnotica.

A suon di pizzica e danze rituali, la sfilata Cruise 2021 di Dior a Lecce sarà un evento imperdibile. Segnatevi la data a caratteri cubitali: 22 luglio.