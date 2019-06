Maria Grazia Chiuri reinventa le iconiche calzature dal nastro bianco per l’Autunno 2019.



Le abbiamo viste per la prima volta in passerella qualche anno fa, in occasione della sfilata di debutto di Maria Grazia Chiuri per Dior. Da quel momento, le décolleté con tacco a virgola ornate dall’emblematico nastro bianco "J'Adior" sono diventate un cult assoluto.







Per l’Autunno 2019 la poliedrica creative director torna a rivisitarle, proponendone una nuova ed eclettica versione destinata a far breccia nel cuore fashionista delle fan del marchio francese.

Protagonista è ancora una volta l’iconico nastro decorato artigianalmente che ora delinea interamente il profilo superiore della scarpa, anch’essa accuratamente ricamata.







Realizzate attraverso una tecnica innovativa che richiede ben 230.000 punti di ricamo e che prevede l’utilizzo di un unico pezzo di tessuto, le nuove décolleté J’Adior rendono omaggio all'eredità di Monsieur Dior, che nel suo Piccolo Dizionario della Moda affermava: «Le scarpe décolleté stanno bene con tutto».



Le nuove décolleté J’Adior Le nuove décolleté J'Adior ideate da Maria Grazia Chiuri rivisitano la tradizione della Maison francese. Il nastro ricamato era un elemento caro a Monsieur Dior, che lo considerava estremamente femminile, mentre il tacco "Virgule" dalla forma ricurva, si ispira a un modello creato per la sfilata haute couture dell'Autunno-Inverno 1962.

La macchina da cucire realizza sotto l'occhio attento delle sarte i nastri ricamati a rilievo. Le iscrizioni “J’Adior” sono create a partire da un singolo filo. Ciò vuol dire che occorre separare a mano le singole lettere.

Ogni paio di décolleté è frutto di un meticoloso lavoro artigianale che richiede più di nove ore e non meno di 230.000 punti di cucitura.



Per le décolleté J'Adior è stata utilizzata una tecnica innovativa che prevede l'ausilio di un unico pezzo di tessuto senza cuciture, la stessa lavorazione impiegata per le calzature create su misura da Dior per Chiara Ferragni in occasione del suo matrimonio.

Credits: Courtesy of Press Office