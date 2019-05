Linee pulite, forma squadrata e maxi logo frontale: Maria Grazia Chiuri rende omaggio all’hotel particulier di Christian Dior e lancia la nuova it bag della maison.



É stato uno dei posti del cuore di Christian Dior e oggi regala il suo nome anche alla nuova it bag della maison: 30 Avenue Montaigne non è un indirizzo qualunque, ma il luogo in cui ha avuto inizio la storia di Dior e il cuore pulsante del brand da oltre 70 anni.

E proprio questo magico hotel particulier tanto caro allo stilista francese ha ispirato la nuova it bag firmata da Maria Grazia Chiuri che ha voluto rendere omaggio a questa strada così speciale chiamando proprio “30 Montaigne” la sua nuova mini collezione di borse.













L’idea era quella di dar vita a una linea di borse che rispecchiasse appieno lo spirito della maison e di creare dei modelli iconici dallo stile classico e dall’eleganza senza tempo. E la scommessa è stata vinta.





La testimonial della campagna e le altre ambassador

A incarnare questi valori non poteva che esserci una testimonial d’eccezione, Jennifer Lawrence, grande musa del brand che già in passato aveva collaborato con Dior, e che anche questa volta ha prestato il suo volto per la nuova collezione della maison e ha posato per la campagna pubblicitaria.

Ma la bella attrice non è l’unica ambassador della collezione e a rappresentare lo stile della nuova it bag ci sono altre tre volti noti del fashion system: l'influencer Chiara Ferragni, la supermodella Natalia Vodianova e la cantante Levante, immortalate con le loro 30 Montaigne, nella speciale versione in tela monogram.





Jennifer Lawrence posa per la campagna Fall 2019 di Dior

Jennifer Lawrence è la musa della nuova collezione di Dior

Chiara Ferragni indossa nuova it bag 30 Montaigne



Natalia Vodianova è una delle ambassador di Dior

Levante è una delle ambassador della nuova linea di borse di Dior

30 Montaigne: i modelli della nuova collezione di Dior

Forma squadrata, linee pulite e fibbia metallica con il logo del brand fanno della “30 Montaigne” un modello irresistibile, che ha tutte le carte in regola per diventare un vero must senza tempo.

La maison la propone sia in tela jacquard sia in pelle liscia, declinata nelle tonalità vibranti del verde e del rosso e in quelle più discrete del nero, del bianco e del cipria. Una vera icona.





La borsa 30 Montaigne in tela jacquard

La borsa 30 Montaigne in pelle nera con fibbia a contrasto

La borsa 30 Montaigne in pelle bianca con fibbia metallica



La borsa 30 Montaigne, con maxi placca metallica e logo, in pelle verde

La borsa 30 Montaigne, con tracolla e maxi logo frontale, in pelle rossa

