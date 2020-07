In occasione del lancio della collezione Fall 2020, la Maison presenta Dior Bobby. Una borsa elegante e versatile, perfetta su tutte e con tutto

Per il lancio della collezione Autunno 2020 curata da Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo di Dior, è stata appena svelata la nuova nata in casa CD: la Dior Bobby, che si prepara a diventare uno dei prossimi cult della maison francese.

Una nuova borsa dal design contemporaneo sì ma al contempo intramontabile, con quella classicità reinterpretata che la rende un evergreen fashion.

Bobby è un omaggio all’amatissimo cane di Christian Dior, il cui nome ha spesso battezzato numerosi look della Maison.

“In ogni collezione se c’era un abito che era previsto diventasse un successo si chiamava Bobby”, racconta nelle sue memorie lo stilista francese.

E la Dior Bobby si preannuncia come uno strepitoso successo. Decorata con le iconiche iniziali CD e con una delicata fibbia dorata, questa borsa modello hobo è disponibile in tre dimensioni diverse e in quattro nuance.

In nero, in panna, in beige o nel blu tipico del Dior Oblique canvas, ogni colore si adatta a un certo stile e al relativo guardaroba. Ma il filo conduttore è sempre lo stesso: eleganza allo stato puro.

La forma curvilinea ne ammorbidisce le linee, conferendole una femminilità unica e rendendola adatta a qualsiasi dress code, H24.