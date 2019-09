La capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual mescola positivismo, simboli di pace, tanto colore e uno stile grintoso



Si chiama Yestalgic ed è la nuova capsule di Desigual per l’Autunno Inverno 2019-2020.



Come il suo claim dichiara (Past meets present meets future), si tratta di un mix inebriante di passato, presente e futuro.



Tocchi anni Novanta che si mescolano a dettagli futuristici e a messaggi di positivismo puro.







Credits: Desigual



"Symbols" si focalizza su capi e accessori con motti ed elementi che inneggiano a una rivoluzione bella e buona. Da “Liberté, Fraternité y Desigualité” ai simboli di pace e amore, il messaggio numero uno di questa collezione è: be positive!





Credits: Desigual



Una selezione molto colorata e con un tocco punk su capi con punto a maglia, cappotti, vestiti, magliette e accessori.

Una gamma che fa da lente caleidoscopica attraverso cui vedere il lato allegro della vita.

Nella capsule collection spicca un abito di giacca e pantaloni in colore blu con dettagli neri con tutti i messaggi della collezione.





Credits: Desigual



E non è tutto: due giovani stilisti hanno firmato a quattro mani una collezione ispirata al DNA di Desigual targato anni Novanta.

Rubén Zamora-Vargas, di origini cubane, e l’italiana Giulia Venier hanno esplorato in lungo e in largo per quasi due anni gli archivi del marchio.

Un percorso che è stato una vera e propria immersione nell’essenza del brand, arrivando a conoscerne le più profonde radici.





Credits: Desigual



Da questo “ritorno alle origini” è nata una collezione basata sul patchwork, sui loghi Desigual e sui suoi disegni iconici.

Dalla salopette in denim alle maglie unisex, dalle giacche jeans modello oversize alle t-shirt con illustrazioni, questa nuova collezione omaggia l’essenza pura del marchio Desigual.







Yestalgic, la nuova capsule collection di Desigual per l’AI 2019-2020 Un abito di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual



Una t-shirt di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual

Una felpa di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual



Una giacca di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual

Un paio di pantaloni di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual

Una felpa di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual



Una felpa di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual

Una giacca di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual

Una giacca in ecopelliccia di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual



Una salopette in denim di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual

Un abito chemisier di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual

Le sneakers di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual



Una tote bag di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual

Il marsupio di “Yestalgic - Past meets present meets future”, la capsule collection per l’Autunno Inverno 2019-2020 di Desigual.

Credits: Desigual

fullscreen ...