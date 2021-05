Buon compleanno al primo accessorio in pizzo macramè che ha rivoluzionato il mondo dei bijoux. E per festeggiare arriva un nuovo braccialetto, con un unico quadrifoglio, in 14 colori...

Il 2 giugno del 2011 veniva lanciato il braccialetto tricolore di Cruciani in occasione della Festa della Repubblica.

Il successo non era per nulla scontato e nessuno avrebbe mai potuto immaginare all’inizio di quell’estate caldissima, che ne sarebbero stati venduti milioni.

Nato dalla passione per il pizzo del fondatore della Caprai, il cavalier Arnaldo, collezionista di capolavori che coprono 500 anni di storia, il primo monile in macramè, completamente made in Italy, era composto da quadrifogli il cui significato di buon auspicio lo resero l’oggetto più amato e indossato.

Oggi in occasione del decimo anniversario, la maison umbra presenta un nuovo braccialetto con un unico quadrifoglio, composto da quattro cuori, posto al centro di un sottile cordoncino.

L’accessorio rappresenta un ricordo, l’emozione di cui ha ne ha seguito il viaggio durato due lustri.

Il nuovo nato viene proposto in una palette di ben 14 colori che raccontano tutte le sfumature dell’estate: dal bianco ottico, acqua marina, verde acqua, azzurro, giallo, beige, rosa antico, salmone, lilla, rosso, marrone, grigio fino al nero e molti altri.

Storia di un fenomeno

Il braccialetto Cruciani è un fenomeno che ha rivoluzionato il mondo dei bijoux grazie ad un mix di qualità, gusto estetico e prezzo.

Un accessorio assolutamente accessibile, colorato, fashion e credibile. La sua storia comincia da Forte dei Marmi, dove nell’estate del 2011, fuori dal negozio Cruciani la coda di appassionati ogni giorno attendeva ordinatamente il proprio turno.

Sulle spiagge della Versilia nasceva dunque un trend inarrestabile che ancora oggi fa si che l’ornamento venga indossato e amato con rinnovata passione.

Negli anni si sono alternati numerosi soggetti che hanno reso i braccialetti speciali: dai quadrifogli, cuori, ancore, stelle, gattini, topolini, segni zodiacali, chiave e lucchetto, ai draghi solo per citarne alcuni.

Lo indossano le celebrities di tutto il mondo: da Belen, Fedez, Mariano Di Vaio, a Charlotte Casiraghi, Michela Quattrociocche, Ilari Blasy, Alessia Marcuzzi, Laura Pausini, Vittoria Puccini, Andrea Bocelli… fino a Pharrel Williams, Beyoncé e molti altri.

Il mondo del calcio veste dei colori dei club più noti il braccialetto Milan, Juve, Lazio e molte altre squadre sposano la moda dell’accessorio più trendy.

“Sono stati 10 anni di grandi cambiamenti per la moda e noi ci sentiamo di esserne stati protagonisti con il piccolo gioiello di pizzo macramè, made in Italy che racconta tanti momenti importanti e cruciali della nostra vita”, afferma Arianna Caprai proprietaria del brand.